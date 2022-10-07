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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان ينيب السكرتير العام لافتتاح مسجد البراسى بإدفو

إفتتاح مسجد البراسى
إفتتاح مسجد البراسى بإدفو

واصلت مديرية الأوقاف بأسوان سلسلة الإفتتاحات للمساجد سواء التى تم إنشاؤها جديداً أو التى تم إجراء أعمال تطوير ورفع تأهيل وكفاءة لها لتصل حتى الآن إلى 99 مسجدا منذ سبتمبر 2021. 

 

وفى هذا الإطار أناب أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام الدكتور محمد أبو غنيمة اليوم الجمعة بإفتتاح مسجد البراسى التابع لإدارة أوقاف إدفو ثان بعد الانتهاء من إنشائه، وذلك بحضور فضيلة الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف، وأيضاً إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بجانب القيادات البرلمانية والدينية والتنفيذية والشعبية، فيما ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ يوسف مصطفى مدير الدعوة بالمديرية بعنوان " هدى النبى صلى الله عليه وسلم فى بيان منزلة الشهادة والشهداء".

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hفتتاح المساجد

إفتتاح مسجد البراسى بإدفو

ومن جانبه أوضح الشيخ حنفى محمود بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 99 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مؤكداً أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة.

 

وكان قد كلف أشرف عطية محافظ أسوان نائبه أحمد شعبان بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية والتى تضم مواقف السيرفيس والأسواق ونقاط الإطفاء بمركز ومدينة إدفو، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

 

كما وجه المحافظ بالاستماع لمطالب وآراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها، موجهاً بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان ، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المقررة لها ، والاستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة ، بجانب الإهتمام بالشكل الجمالى والحضارى أمام مواقع تنفيذ هذه المشروعات بما يتكامل مع حجم الإنجازات حتى يجنى مواطنى المحافظة ثمارها على الوجه الأكمل.

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مشروعات حياة كريمة

إفتتاح مسجد البراسى بإدفو

وشملت جولة نائب محافظ أسوان التى رافقه فيها إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة ، بجانب القيادات التنفيذية تفقد مشروع إنشاء موقف الغنيمية بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ 60 % ، ويقام على مساحة 12 ألف م2 ، ويستوعب 260 سيارة للإقاليم ، كما تفقد مشروع إنشاء موقف الشيخ عامر بالمدينة بنسبة تنفيذ 60 % ، ويقام على مساحة 3800 م2 ويستوعب 160 سيارة لخدمة مدن السباعية والبصيلية ، وأيضاً داخل المدينة.

 

ثم تفقد نائب المحافظ الأعمال الجارية بمشروع مبنى المطافئ بالكلح غرب ، والرمادى بحرى بنسبة تنفيذ 20 % ، أعقبه تفقد مبنى السويقات بالكلح غرب والكلح شرق والفوزة والكرابلة وبنسب تنفيذ تتراوح ما بين 60 إلى 80 % .

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