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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جبر الخواطر..تحويل دموع مواطنة لفرحة بأسوان بعد سداد مديونياتها

لقاء السكرتير العام
لقاء السكرتير العام مع المواطنين

يواصل “صدى البلد“ عرض سلسلة ”جبر الخواطر” لبعض الحالات والقصص الإنسانية التي نشهدها يومياً داخل مختلف محافظات الجمهورية، والتي تحتاج إلى تدخلات عاجلة وسريعة من المسئولين لوضع حلول لها.

ونعرض بعض مشاكل وهموم المواطنين داخل محافظة أسوان، والتي من بينها مشاكل تخص بعض الأفراد، والتي تتمثل في توفير علاج لهم أو غير ذلك من المستلزمات والمطالب والاحتياجات الملحة، مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة.

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مديونيات بنكية 

وكان طلب هـ.ح الذى يتمثل فى سداد مديونيات بنكية عليها عبارة عن قرض ، وكذا مساعدتها فى توفير مصدر رزق لها . 

وعندما تم عرض هذا المطلب على السكرتير العام لمحافظة أسوان الدكتور محمد أبو غنيمة قرر على الفور بصرف إعانة مالية عاجلة لهذه السيدة من أجل تمكينها من سداد القرض المتراكم عليها ، بجانب دراسة تخصيص محل بالسويقات الجديدة "، لتتحول دموعها إلى فرحة وسعادة على وجهها.

وترك هذا التدخل السريع من سكرتير عام محافظة أسوان، أثراً إيجابياً على المواطنة التى حرصت على تقديم الشكر للمحافظ، وجميع الأجهزة المعاونة له.

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 المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وكان قد شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى المؤتمر الإقليمى الذى عقد بمحافظة الأقصر للإعلان عن المشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى سيتم تصعيدها للمشاركة فى مؤتمر المناخ COP 27 الذى تستضيفه مصر فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، واللواء أشرف الداوودى محافظ قنا ، واللواء طاق الفقى محافظ سوهاج ، بجانب الدكتورة هبه مغيب المشرف علي قطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، والدكتور محمد عبد العزيز ممثل وزارة التنمية المحلية، وأيضا الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان، ونواب محافظى جنوب الصعيد، بالإضافة إلى أصحاب المشروعات الفائزة مقررى وأعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة .

ويأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 ، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية على أن الإجراءات التى إتخذتها المحافظة فى التوعية بأهمية المبادرة وتحفيز المشاركة المجتمعية لها حيث تم إطلاق موقعاً إلكترونياً للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية  ، مع تكثيف النشر على الصفحة الرسمية للمحافظة ساهم فى التقدم بـ 188 مشروع  ، منهم 102 مشروع مستوفين لمتطلبات التقديم للمشاركة .

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