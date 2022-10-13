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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شارك في الدورة العامة للملكية الفكرية نهاية أكتوبر.. عبر هذا الرابط

أكاديمية البحث البحث
أكاديمية البحث البحث

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التسجيل في الدورة العامة للملكية الفكرية المقدمة من الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، على أن تبدأ الدورة في 31 أكتوبر الحالي وتنتهي في 18 ديسمبر المقبل.
 

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وأوضحت أن هذه الدورة لاقت نجاحًا كبيرًا وخاصة في السنوات الأخيرة فأصبحت تقدم ثلاث مرات سنويًا بعد أن كانت تقدم مرتين كل عام  منذ عام 2016.
ولتسهيل عملية التسجيل، فإن الأكاديمية تقدم للمشاركين دليلًا استرشاديًا يتضمن خطوات التسجيل في الدورة العامة:

لإنشاء حساب على منصة الويبو يمكنكم استخدام الرابط التالي:

للتسجيل مباشرة في الدورة يمكنكم استخدام الرابط التالي:
 

أكاديمية البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وزارة التعليم العالى التعليم العالي البحث العلمي

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