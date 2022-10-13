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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكاظمي يهنئ عبداللطيف رشيد بانتخابه رئيساً لـ العراق

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي

هنأ رئيس الوزراء العراقي، مصطفي الكاظمي، اليوم الخميس، عبداللطيف رشيد، بعد انتخابه رئيسا لجمهورية العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة علي “تويتر”، “نهنّئ الأخ الدكتور عبد اللطيف رشيد بانتخابه رئيساً لجمهورية العراق، ونتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته، وندعو جميع القوى السياسية إلى التعاون وتوفير الدعم له”.

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وانتخب مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية، بعد حصوله على الأغلبية بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب الذي تنافس فيه مع المرشح برهم صالح. 

وحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”، قالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "رشيد حصل على 162 صوتاً، فيما نال صالح 99 صوتاً واعتبرت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائباً".

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