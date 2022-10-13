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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقيقة وجود مبنى آيل للسقوط بـ طب أسنان القاهرة | عميد الكلية يرد

عميد اسنان القاهرة
عميد اسنان القاهرة

تداول عبر الساعات القليلة الماضية ، أخبار بين طلاب طب الأسنان جامعة القاهرة عن وجود مبنى “ آيل للسقوط ” وسوف يتم نقل الطلاب إلى فرع الشيخ زايد.

رد كلية طب الأسنان 

 

ومن جانبه نفى الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة  ، تلك الأخبار .

وقال الدكتور هشام عبد الحكم خلال تصريح لصدى البلد ، أن هذه الاخبار غير صحيحة و ان هناك مبنى يحدث به ترميم فقط ، مؤكدا على أن الطلاب يتم توزيعها فى مبنى اخر كما أن فرع زايد كما هو ولا يوجد اى تغيير .

و أضاف الدكتور هشام عبد الحكم ، يجب على الجميع التأكد من المعلومة قبل الحديث عنها ، محذرا من الانسياق وراء تلك الشائعات .

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على الجانب الأخر ،كان قد  أعلن الدكتور هشام عبدالحكم، عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، عن انتهاء الكلية من وضع استعداد الطلاب الجدد عقب إعلان نتيجة تنسيق العام الدراسي الجديد 2022-2023، والتنسيق مع مسؤول مكتب التحويلات بالكلية للتواجد بمقر التحويلات المركزي بجامعة القاهرة لمساعدة الطلاب الراغبين في التحويل لكلية طب الأسنان.

وأضاف عبدالحكم، أنه تم الانتهاء من صيانة دورية شاملة للمعامل والقاعات الدراسية وجميع عيادات الكلية بمبنى الكلية الرئيسي بقصر العيني وفرع الكلية في الشيخ زايد لاستقبال طلاب العام الدراسي الجديد.

وأوضح عميد كلية طب الأسنان أنه واتساقًا مع خطة الدولة لجذب الطلاب الوافدين ضمن مبادرة إدرس في مصر تم استحداث وحدة رعاية الطلاب الوافدين لمساعدتهم في كافة المجالات الدراسية، ومساعدة الطلاب الوافدين دراسي في وضع خطط دراسية لهم وتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس من الأقسام المختلفة بالكلية كمرشدين أكادميين للطلاب.

وأشار إلى توجيه العلاقات العامة واتحاد الكلية ومسؤولي شئون الطلاب بالكلية باستقبال الطلاب الجدد أثناء تقديمهم الأوراق ومساعدتهم أثناء الكشف الطبي عليهم، لافتًا إلى التحضير والإعداد لحفل استقبال للطلاب الجديد وتعريفهم بلائحة الكلية وعمل جولة استرشادية بمساعدة اتحاد الطلاب وتعريفيهم بالمدرجات والمعامل.

جامعة القاهرة كلية طب الأسنان العام الدراسي الجديد طلاب الفرقة الأولى عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة مبنى آيل للسقوط

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