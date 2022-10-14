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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

4 كلمات بمليارات الحسنات.. فرصة عظيمة لاغتنامهم

كلمات بمليار حسنة
كلمات بمليار حسنة

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، إن هناك 4 كلمات اذا رددهم الإنسان كان له فى ميزانه بمليارات الحسنات يوم القيامة . 

 

واستشهد “ أبو عمر”، خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنه حسنة))، اى من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ولكن يكون مستحضر القلب طالبًا من الله المغفرة والرحمة لهم كان له مليارات الحسنات فى ميزانه يوم القيامة، فتخيل بعدد المؤمنين والمؤمنات يكتب لك حسنات ليس فقط فى وقتنا هذا بل من أول سيدنا آدم عليه السلام الى وقتنا هذا.

 

وتابع: من قالها يأتى ميزانه يوم القيامة مليان بمليارات الحسنات وهذه بـ 4 كلمات فقط ((اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات )). 
 

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