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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الدراسات الافريقية بجامعة القاهرة تعقد امتحان تكميلي للالتحاق ببرنامج الدبلوم التخصصي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ، عن عقد امتحان تكميلي للالتحاق ببرنامج الدبلوم التخصصي .

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وقالت كلية الدراسات الافريقية العليا ، بانه سيتم عقد امتحان تكميلي للالتحاق ببرنامج الدبلوم التخصصي يوم الأحد القادم الموافق ١٦ أكتوبر في تمام الساعة الثالثة عصرا؛ .

تعليمات هامة

كما نوهت كلية الدراسات العليا عدة تعليمات هامة للطلاب قبل عقد الامتحان تتمثل فى :

- يحق للطلاب الذين لم يوفقوا في الامتحان الأول بالقسم الذي تقدموا إليه أن يلتحقوا بقسم آخر شريطة اجتياز امتحان القبول به.

_ يحق للطلاب الذين تغيبوا عن امتحان القبول الأول لأية أعذار دخول الامتحان في نفس القسم الذي تقدموا إليه.

_ يحق للطلاب الجدد الراغبين في التقديم للالتحاق بالدبلوم التخصصي بجميع الأقسامعدا قسم السياسة والاقتصاد دخول هذا الامتحان .

كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة عقد امتحان تكميلي برنامج الدبلوم التخصصي Jobs Education

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