كلية الدراسات الافريقية بجامعة القاهرة تعقد امتحان تكميلي للالتحاق ببرنامج الدبلوم التخصصي

أعلنت كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ، عن عقد امتحان تكميلي للالتحاق ببرنامج الدبلوم التخصصي .



وقالت كلية الدراسات الافريقية العليا ، بانه سيتم عقد امتحان تكميلي للالتحاق ببرنامج الدبلوم التخصصي يوم الأحد القادم الموافق ١٦ أكتوبر في تمام الساعة الثالثة عصرا؛ .

تعليمات هامة

كما نوهت كلية الدراسات العليا عدة تعليمات هامة للطلاب قبل عقد الامتحان تتمثل فى :

- يحق للطلاب الذين لم يوفقوا في الامتحان الأول بالقسم الذي تقدموا إليه أن يلتحقوا بقسم آخر شريطة اجتياز امتحان القبول به.

_ يحق للطلاب الذين تغيبوا عن امتحان القبول الأول لأية أعذار دخول الامتحان في نفس القسم الذي تقدموا إليه.

_ يحق للطلاب الجدد الراغبين في التقديم للالتحاق بالدبلوم التخصصي بجميع الأقسامعدا قسم السياسة والاقتصاد دخول هذا الامتحان .