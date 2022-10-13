أشرف صبحي يعلن انطلاق بطولة العالم للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة

أعلن منذ قليل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن انطلاق بطولة العالم للرماية خلال حفل افتتاح بطولة العالم للرماية والمقام بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.



وأيضا رئيس الاتحاد الدولي للرماية فلاديمير ليسين واللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة واللواء حسام خضر رئيس جهاز الرياضة العسكرى.



وتقام بطولة العالم بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتي 28 اكتوبر.



وكانت قد بدأت امس التدريبات الرسمية للبطولة بمشاركة كل الدول ، حيث تأتي التدريبات الرسمية ضمن برنامج البطولة، وشارك جميع الرماة والأجهزة الفنية والحكام، لاختبار الأسلحة والميادين.



و رحب وزير الشباب و الرياضة بالوفود المشاركة في البطولة متمنيا لهم حسن الإقامة و التوفيق في المنافسات.

وقال صبحي في كلمته : كل الشكر للاتحاد الدولي للرماية على دعمه و ثقته في مصر لاستضافة هذا الحدث الذي يشارك فيه 88 دولة.

وأضاف : كل الشكر للاتحاد المصري للرماية و اللجنة الأولمبية ووزارة الثقافة ومسؤولي القوات المسلحة وجهاز الرياضة العسكري.

وتابع : كل الشكر للقوات المسلحة التي لها دور كبير و ساهمت في انشاء أكبر مدينة رياضية في مصر وواحد من أكبر ميادين الرماية في العالم.