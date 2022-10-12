عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الإعارة .. نادر شوقي يكشف مصير محمد محمود مع الأهلي

نادر شوقي
نادر شوقي

أكد نادر شوقي وكيل اللاعبين، أنه لم يكن يعلم نية النادي الأهلي بشأن بيع أحمد ياسر ريان لـ سيراميكا كليوباترا، مُشيرًا إلى أنه عرف بعد إتمام الصفقة.

txt

اتجاه لـ شطبها | قرارات رادعة منتظرة من الأهلي ضد هناء حمزة

txt

إعلامي يؤكد: الأهلي لن يدفع غرامة كهربا لـ الزمالك

ووقع أحمد ياسر ريان على عقود انضمامه إلى سيراميكا كليوباترا لمدة 4 سنوات، بعد دخوله في صفقة تبادلية مقابل انضمام شادي حسين إلى النادي الأهلي.

وواصل: "محمد محمود جلس مع كولر، وكانت النتيجة هي قرار خروج اللاعب للإعارة قبل غلق باب القيد بأسبوع تقريبًا، ولم نجد عروضًا مرضية".

وأوضح: "قبل أن يُسافر الأهلي إلى تونس لخوض مواجهة الاتحاد المنستيري، علمنا بقرار خروج اللاعب للإعارة، وفي أخر يوم قبل غلق سوق الانتقالات وصل عرض من فيوتشر ولكن إدارة القلعة الحمراء رفضت".

واختتم: "اللاعب تدرب بشكل منفرد اليوم، لكنه لم يوضع على قائمة الانتظار، ومن المفترض أن يعود للمران الجماعي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمودي ضربني بالعصا وخدرني واعتدى عليا جنسيا.. نص اعترافات طالبة الإعدادي بحلوان

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

إعلامي يؤكد: الأهلي لن يدفع غرامة كهربا لـ الزمالك

الإعفاء من رسوم استيراد السيارات .. الوزراء يمنح تيسيرات للمصريين فى الخارج

تضارب الأقوال.. مفاجأة في واقعة عروس الإسماعيلية تقلب موازين القضية

موضوعات متعلقة

اتجاه لـ شطبها | قرارات رادعة منتظرة من الأهلي ضد هناء حمزة

جاريدو يوافق على مشاركة ثنائي الإسماعيلي أمام فيوتشر في دوري الناشئين

راحة إجبارية للاعبي الإسماعيلي بفرمان من جارديو

مدرب الأهلي للسلة: أمامنا الكثير لنقدمه بالبطولة العربية..ونقاتل من أجل إسعاد الجماهير..فيديو

متمرد.. المحكمة التأديبية في بوليفيا تصدم الأهلي من جديد بشأن البرازيلي سافيو

المقاولون العرب يرحب باللاعبين الجدد ويشيد بفترة الإعداد

الأكاديمية المحترفة تنطلق في المقاولون العرب أول ديسمبر تحت إشراف مدربين إسبان

شبانة: الأهلي يقرر التصعيد لأقصى درجة ضد هناء حمزة واتجاه لشطب عضويتها

ترشيحاتنا

اللقاح واجب ديني.. الأزهر يحذِّر من فتاوى تحريم تطعيم شلل الأطفال بباكستان

للمصريين بالخارج .. كيف تستورد سيارة معفاة من الضرائب بعد قرار الحكومة

سد العجز في المدارس الأبرز.. ننشر جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل

التشكيل الرسمي لـ مباراة أياكس ونابولي في دوري أبطال أوروبا

بسبب فضيحة دولية .. كازاخستان تطرد سفير أوكرانيا

النواب يزف بشرى للمصريين بخصوص قانون التصالح على مخلفات البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل مكرونة مع بانيه صيامي

طريقة عمل عجينة البيتزا زى المحلات

وزنك مبينزلش وثابت.. طبيب يقدم 5 نصائح تحول جسمك لألة لحرق الدهون

بعد تصدرها التريند .. شاهد أبرز إطلالات شيرين عبد الوهاب المثيرة للجدل

فيديو

كانت بتهددني .. ماذا قال زوج عروس الإسماعيلية أمام النيابة

تراجع كبير في الذهب اليوم وهذا سعر صرف الدولار بالبنوك

نزلوا عليه بالشومة.. التفاصيل الكاملة لاقتحام ثلاثة طلاب مدرسة وضرب معلم بالإسماعيلية

تفاصيل رحلة عمرة تبدأ من 4400 جنيه للمصريين .. طرق التقديم والشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ