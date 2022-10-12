بعد الإعارة .. نادر شوقي يكشف مصير محمد محمود مع الأهلي

أكد نادر شوقي وكيل اللاعبين، أنه لم يكن يعلم نية النادي الأهلي بشأن بيع أحمد ياسر ريان لـ سيراميكا كليوباترا، مُشيرًا إلى أنه عرف بعد إتمام الصفقة.

ووقع أحمد ياسر ريان على عقود انضمامه إلى سيراميكا كليوباترا لمدة 4 سنوات، بعد دخوله في صفقة تبادلية مقابل انضمام شادي حسين إلى النادي الأهلي.

وواصل: "محمد محمود جلس مع كولر، وكانت النتيجة هي قرار خروج اللاعب للإعارة قبل غلق باب القيد بأسبوع تقريبًا، ولم نجد عروضًا مرضية".

وأوضح: "قبل أن يُسافر الأهلي إلى تونس لخوض مواجهة الاتحاد المنستيري، علمنا بقرار خروج اللاعب للإعارة، وفي أخر يوم قبل غلق سوق الانتقالات وصل عرض من فيوتشر ولكن إدارة القلعة الحمراء رفضت".

واختتم: "اللاعب تدرب بشكل منفرد اليوم، لكنه لم يوضع على قائمة الانتظار، ومن المفترض أن يعود للمران الجماعي.