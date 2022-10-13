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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. الجيش الروسي ينشر فيديو لضربات مسيرات "كاميكازي" ضد القوات الأوكرانية

الجيش الروسي ينشر
الجيش الروسي ينشر فيديو لضربات مسيرات "كاميكازي"

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات جديدة لضربات طائرات بدون طيار من طراز “كاميكازي” ضد القوات الأوكرانية. 

وقال الجيش الروسي، إن الهجمات نفذت في “محور نيكولاييف-كريفوي روج”، في إشارة على ما يبدو إلى القتال الدائر في منطقة خيرسون الروسية الجديدة، حيث تواصل قوات كييف محاولاتها لطرد جيش البلاد من مواقعها.

ونشر الجيش الروسي الفيديو، اليوم الخميس، ويتضمن لقطات التقطتها طائرات كاميكازي بدون طيار وطائرات مراقبة بدون طيار كانت تراقب الضربات. 

ويظهر الفيديو ضربات مباشرة على دبابات أوكرانية، وقطع مدفعية ذاتية الدفع، وسيارة مدرعة أمريكية الصنع من طراز HMMWV، وسيارة مدنية لا تحمل علامات تستخدمها مجموعة من الجنود.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: “نتيجة لاستخدام الطائرات بدون طيار ، تم تدمير العديد من الدبابات وقطع المدفعية ذاتية الدفع والمركبات ذات العجلات ، بما في ذلك تلك التي قدمتها دول الناتو”.

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وفي حين أن الجيش لم يحدد صراحة الذخائر المستخدمة أثناء الضربات، إلا أن اللقطات تشير إلى أنها كانت نسخة مطورة من طائرة لانسيت كاميكازي بدون طيار. 

وتم تطوير الطائرة بدون طيار من قبل شركة Zala Aero التابعة لشركة Kalashnikov، وهي تحزم رأسا حربيا يبلغ وزنه 5 كجم وهي قادرة على البقاء في الهواء لأكثر من ساعة. على عكس الإصدار السابق من لانسيت، تحتوي الطائرة بدون طيار المطورة على أجنحة أمامية أكبر وأجنحة ذيل أصغر، في حين أن الأولى كان لها جناحان متماثلان على شكل X.

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