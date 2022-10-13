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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يقصف أراضي روسيا ويدمر مستودع ذخيرة

الجيش الأوكراني يقصف
الجيش الأوكراني يقصف أراضي روسيا

قال حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيلاف جلادكوف، إن قوات الجيش الأوكراني دمرت مستودعا للذخيرة في مجمع  أكتيابرسك في المقاطعة بقصف صاروخي.

وأضاف أن رئيس إدارة المقاطعة فلاديمير بيرتسيف وممثلي الخدمات التشغيلية يتواجدون في مكان الحادث لإجلاء السكان.

 ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات أو ضحايا.

قال الجنرال في الجيش البولندي، ميروسلاف روزانسكي، إنه على أوكرانيا أن تهاجم روسيا من أجل الدفاع عن نفسها.

وقال روزانسكي: "أفضل شكل للدفاع هو الهجوم، يجب علي أوكرانيا أن تهاجم روسيا من أجل الدفاع عن نفسها”.

ودعا روزانسكي إلى توجيه ضربة إلى البنية التحتية للنقل حتى لا يتمكن الجيش الروسي من استخدامها. 

كما نصح الجنرال البولندي باستخدام أنظمة صواريخ “هيمارس” الأمريكية.

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وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا براجمات “هيمارس” بشرط عدم استخدام المجمعات لشن ضربات على الأراضي الروسية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في نهاية سبتمبر، لن تتدخل واشنطن في استخدام الأسلحة المنقولة إلى القوات المسلحة الأوكرانية في المناطق التي أجريت فيها استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا.

وقبلت أوكرانيا هذه الشروط.

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