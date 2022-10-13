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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كارول سماحة: لبنان لن يخرج من كبوته.. وتوجد 18 طائفة تحكم بلدنا

كارول سماحه
كارول سماحه

أكدت النجمة اللبنانية كارول سماحة، أن لبنان لن يخرج من كبوته الحالية بسبب الاقتتال الطائفي داخل البلد، قائلة: "لبنان لن يخرج من اللي هو فيه وأنا لست متشائمة ولكن متابعة لتاريخ الحرب اللبنانية وعندي ثقافة في موضوع الأزمة اللبنانية".

وأضافت كارول سماحة، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن هناك 18 طائفة تحكم لبنان وأبناء الديانة الواحدة يتقاتلون ويختلفون فيما بينهم، موضحة أن الحل في فصل الدين عن السياسة وأن لبنان أكثر بلد يحتاج لتطبيق العلمانية.

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كارول سماحة ضيفة أسما إبراهيم في برنامج حبر سري.. الليلة

وتابعت: "لما نوصل أننا في نفس الدين ونتخانق يبقى الازمة مش هتتحل، وكنا نتمنى نفصل الدين عن السياسة، ولبنان تهشم واتاكل، والحل عند الشعب اللبناني لما يعرف ينتخب ويختار"، وهاجمت سماحة الاعلام اللبناني السياسي قائلة: "أعتبره مهزلة ومسرحية على الشعب".

 

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