صاحب «انتش واجري» يعتذر عن فيديو الحركة البذيئة: مكنتش في قواي العقلية

علق هيثم أحمد الشهير بـ«ويجز الغلابة» تريند «انتش واجري»، على ردود أفعال بعض الفنانين الذين شاركوا في التريند من بينهم الفنانة القديرة سوسن بدر وميان السيد، وفرقة واما".

وقال «ويجز الغلابة» خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، "أنا طاير من الفرحة، مضيفا: إنه لم نحصل على أموال مقابل استخدام شركة فودافون الأغنية كخدمة كول تون لعملائها، "هما يومين والشركة شالته والكلام على إننا أخدنا فلوس كذب".

تابع «ويجز الغلابة»،"أنا أكبر أخواتي وليا 4 أشقاء وأعمل صنايعي علب قطيفه، ونشبت خلافات كبيرة مع والده مما دفعه لترك المنزل والإقامة مع صاحبه حسام".

استكمل: "كنت قاعد مع حسام بالليل وسهرانين على السطح وقولتله عايز أغني مايكل جاكسون وسمعتهاله فعجبته واكتشفني".

صاحب تريند «انتش واجري» يعتذر عن فيديو الحركة البذيئة: مكنتش في قواي العقلية



أعتذر هيثم أحمد الشهير بـ«ويجز الغلابة» تريند «انتش واجري»، لجمهوره عن فيديو الحركة البذيئة، قائلا: مكنتش في قواي العقلية وروحت للدكتور واتعالجت".

وقال «ويجز الغلابة» خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، "كنت قاعد مع حسام صاحبي بالليل وسهرانين على السطح وقولتله عايز أغني مايكل جاكسون وسمعتهاله فعجبته واكتشفني".

وعن ردود أفعال الفنانين قال، "أنا طاير من الفرحة، مضيفا: إنه لم نحصل على أموال مقابل استخدام شركة فودافون الأغنية كخدمة كول تون لعملائها، "هما يومين والشركة شالته والكلام على إننا أخدنا فلوس كذب".