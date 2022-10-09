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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الموسيقيين عن أغنية انتش واجري: صحينا من النوم وجدنا حاجة غريبة منتشرة

صاحب ترند انتش واجري
صاحب ترند انتش واجري

انتقد المايسترو محمود أبو اليزيد، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، أغنية "أنتش وأجري"، قائلا إن انتشارها "حاجه غريبة جدا".

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وأضاف المايسترو محمود أبو اليزيد، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "دلوقتي بنصحى من النوم نلاقي حاجه منتشرة بطريقة غريبة جدا طب والنقابة بتعمل ايه.. أعضاء فرقة واما أصحاب تعليم عالي جدا وحاجه تشرف".

وأردف: "أنا لا أعلم هل فريق واما قاصدين الأغنية أو من باب التريقة.. فرقة واما لها مصداقية  لدى الجمهور".

منتظرين رد 

وتابع: "منتظرين رد من أعضاء فريق واما يوضح الأمور.. فيه حد قالي أنه فيه إشارة مش مظبوطة بيعملوها في الأغنية.. لن يقبل أحد وجود أي لفظ أو إشارة في أي أغنية".
 

نقابة المهن الموسيقية المهن الموسيقية انتش واجري أغنية انتش واجري المايسترو محمود أبو اليزيد

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