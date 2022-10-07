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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زمن انتش واجري.. وليد منصور: ظاهرة منظم الحفلات منتشرة بشكل مضحك

وليد منصور
وليد منصور

تحدث المنتج وليد منصور عن ظاهرة منظمي الحفلات الجدد الذين ظهروا بشكل مفاجئ مؤخرا علي الساحة الفنية بعد حدوث أخطاء كبيرة وسوء في تنظيم بمجموعة كبيرة من الحفلات الفترة الماضية.

وكتب وليد عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:  "زمن انتش واجري ستايل.. ده اللي بيحصل في عالم الحفلات.. ظاهره منظم الحفلات المنتشره بشكل مضحك للأسف كل واحد معاه رقم مدير اعمال او صديق فنان او جار حد صاحب فنان او ابن خالت حد حاره زميل اخو فنان او مدير اعمال فنان او شريك  مدير اعمال  بقي يقولك انا منظم حفلات".

وأضاف وليد منصور: "للاسف الفنان ساعات يكون سبب في انه يساعد ناس تقول كده علي نفسها ان الفنان علشان يضمن الحد الادني من نجاح يقول اني هاجي بكل التجهزات بتاعتي وانت نظم بقه وفي الاخر الحفلة بيكون كلها مشاكل الدين و الدينا ويطلع بقولك انا منظم الحفل بره مصر واي دوله منظم الحفلات ده لازم سجل تجاري و مقر وسابقة عمل و حاجات كتير".

وأوضح وليد منصور: "منظم الحفل هو اللي بيحجز المكان و يعمل تصاريح و يقعد مع الامن يعمل خطه الامنيه ويروح ضرايب الملاهي وهو اللي يرسم شكل المسرح و ينظم دخول الجمهور و ةخروجه وسلامة الجمهور وتوفير الاسعاف والمطافي و تصوير الحفل وعمل دعايه الحفل و كل تفاصيل الحفل عنده ده منظم الحفل".

وأردف وليد منصور: " في مصر ناس كتير وكيانات محترمه زي موسي ابوطالب و اشرف هريدي وهادي لبيبه  جارو و و يا جماعه بجد ارحمونا و يا فنانين بجد مفيش حاجه اسمها كده الحفله مش انك تيجي بتجهيزات يبقي كده حفله ولازم نفهم في فرق بين منظم الحفله و ةصاحب الحفل او منتج الحفل او جهة صاحبة الحفل كلمتين كل ما اقعد مع حد يقولي والنبي اشرح لينا اللي بيحصل  في شغلانه عندكم".

واختتم وليد منصور: "عدم خبره منظم هي اللي بتظهر لينا ناس غريبه يتعمل ليها حفلات واخيرهم هتلاقي انتش واجري بكره بيعمل حفلة". 

 

أعمال وليد منصور المقبلة 

أكد المنتج  وليد منصور، أنه تم تحديد شهر ديسمبر القادم موعد مبدئى لعرض فيلمه الجديد"أهل الكهف" فى دور العرض.


تصريح وليد منصور

وأضاف وليد منصور فى تصريح خاص لصدى البلد أنه يعمل حاليًا على قدم وساق للإنتهاء من تصوير باقى مشاهد الفيلم والتى تطلب السفر خارج مصر، مشيرا أنه تم تصوير أكثر من ٥٠٪ من مشاهد الفيلم ويتبقى المشاهد الخارجية التى من المفترض أن يتم تصويرها خلال الفترة القادمة.

بوستر الفيلم


تفاصيل فيلم أهل الكهف

ويعد فيلم "أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية، نظراً لكم النجوم الذي يشارك واستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد على أعلى مستوى.  وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل، محمد ممدوح، محمود حميدة، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفي، خالد الصاوي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم وصبري فواز، هاجر احمد، بسنت شوقي، أحمد وفيق ومن تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور.

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