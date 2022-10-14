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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

والد صاحب تريند «انتش واجري» يبكي على الهواء: ابني مريض نفسي

صاحب ترنيد انتش واجري
صاحب ترنيد انتش واجري

دخل أحمد عبدالحميد، والد هيثم أحمد الشهير بـ«ويجز الغلابة» تريند «انتش واجري»، في نوبة بكاء على الهواء، معربا عن سعادته بنجاح نجله، قائلا: فيه ناس مستكترين نجاح ابني".

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وأضاف والد «ويجز الغلابة» في مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم،"هيثم بيعاني من اضطراب نفسي وكان رافض يتعالج ولكن بعد تصدره التريند أخدته أنا وعمه مستشفى نفسي، ونفسي أشوفه أحسن من كده وأتمني الناس تحذف الفيديوهات القديمة اللي كان تعبان فيها".    

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تابع «ويجز الغلابة»،  "كان في خلافات كتير مع ابني بسبب غنائه ورقصه في الشارع على الناصية  والناس كانت بتتنمر عليه فكنت بزعل علي الحركات اللي بيعملها".

 

علق هيثم أحمد الشهير بـ«ويجز الغلابة» تريند «انتش واجري»، على ردود أفعال بعض الفنانين الذين شاركوا في التريند من بينهم الفنانة القديرة سوسن بدر وميان السيد، وفرقة واما".
وقال «ويجز الغلابة» خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، "أنا طاير من الفرحة، مضيفا: إنه لم نحصل على أموال مقابل استخدام شركة فودافون الأغنية كخدمة كول تون لعملائها، "هما يومين والشركة شالته والكلام على إننا أخدنا فلوس كذب".

تابع «ويجز الغلابة»،"أنا أكبر أخواتي وليا 4 أشقاء وأعمل صنايعي علب قطيفه، ونشبت خلافات كبيرة مع والده مما دفعه لترك المنزل والإقامة مع صاحبه حسام".

استكمل: "كنت قاعد مع حسام بالليل وسهرانين على السطح  وقولتله عايز أغني مايكل جاكسون وسمعتهاله فعجبته واكتشفني".

 

ويجز الغلابة أميرة عبيد مستشفى نفسي هي وهما انتش واجري

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