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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ألبين تكشف عن مفهوم "اللامع" بمحركات هيدروجين

ألبين Alpenglow
ألبين Alpenglow

كشفت "ألبين" الذراع الرياضية ذات الأداء العالي لشركة "رينو" عن مفهوم جديد أطلقت عليه اسم "ألبين  glow" أو اللامع ويعمل بالوقود الهيدروجيني.

تم تصميم مفهوم ألبين Alpenglow ليكون بمثابة معاينة أولية ونواة لكل منتجات الشركة في المستقبل إذ يكشف عن خطوط التصميم بشكل كبير سواء التي ستكون في سيارات الشوارع أو سيارات السباق ويعرض وسيلة محتملة لحماية مستقبل محركات الاحتراق.

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مستوحاة السيارة الجديدة من تصميم سيارات سباقات  الفورمولا 1  وبطولة التحمل العالمية على وجه الخصوص ، لذلك نجد ألبين Alpenglow بمقعد أحادي، كما تقول الشركة الفرنسية أن المفهوم يعد "نقطة البداية لجميع تصميمات وتقنيات وإنجازات سيارات ألبين المستقبلية".

جشم التصميم لسيارة ألبين Alpenglow من الواضح أنها مخصصة للمضمار، تم تصويره لتجسيد "روح المنافسة" وهي اللبنة الأساسية في كل المركبات التي تحمل شعار ألبين للأداء ، سواء الجديدة أو القديمة. تقول العلامة التجارية: "هذا ما يجب أن تكون عليه السيارات الرياضية في المستقبل" ، مشيرةً إلى الاهتمام ليس فقط بشكلها الغريب ولكن أيضًا إلى مجموعة النقل الخاصة بها.

 مثل مفهوم ألبين A4810 المصمم بشكل مشابه والذي صممه الطلاب في معهد تورين الأوروبي للتصميم في وقت سابق من هذا العام، ألبين اللامع بالهيدروجين - هذه المرة فقط أكدت العلامة التجارية بشكل قاطع أنها تستخدم محرك احتراق داخلي مدعوم كهربائيًا ، بدلاً من خلية وقود.

لم تقدم ألبين أي تفاصيل تقنية إضافية عن وحدة النقل ، ولم تقترح أن هذا المفهوم يشير بشكل خاص إلى منتج مستقبلي محدد في محفظتها، لكنها تقول: "محرك الاحتراق الداخلي الهيدروجين الهايبرد صديق للبيئة وممتع في القيادة بطريقة تجعله لا يقارن بأي من وحدات النقل الأخرى، بالإضافة إلى القوة الهائلة ، خفة الوزن والاحتفاظ بأصوات محرك الاحتراق التقليدية المعروفة".

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