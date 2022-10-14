كان يحتفل بنجاحه.. الحزن يسود دندرة لوفاة طالب الطب في حادث سيارة

قبل ساعات من الالتحاق بالفرقة السادسة

سادت حالة من الحزن بين أبناء قنا ، عقب وفاة طالب بكلية الطب فى حادث انقلاب سيارة، بعد ساعات قليلة من إعلان نتيجته التى حقق فيها درجة الإمتياز، كعادته كل عام فى كلية طب بشرى قنا بجامعة جنوب الوادى.

التفوق كان حليفه طوال السنوات الخمس الماضية بكلية الطب، ما جعله مسار تقدير واحترام من قبل زملائه وأساتذته بالكلية، وكان خبر وفاته بمثابة صدمة عنيفة لا تقل قسوة عن صدمة أهله ومحبيه بقرية دندرة.

صدمة الحادث كانت فى وقوعها بعد ساعات قليلة من إعلان نتيجة الكلية وتحديد موعد السبت المقبل، لبدء الدراسة للصف السادس بكلية الطب، ولم يمهله القدر أن يكون بين زملائه فى المدرجات والمعامل.

صفحات موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك" كانت حاضرة بقوة فى المشهد الحزين لوفاة الطالب المتفوق، والذى وصفوه أصدقائه ومحبيه، بأنه كان مثالاً للأدب والاحترام فى تعاملاته مع الجميع، ما جعل الصفحات تتحول إلى دفتر عزاء ونعى من الزملاء والأصدقاء والأقارب حزناً على الطالب الراحل.

كلية طب قنا بـ جامعة جنوب الوادى بدورها نعت طالبها المتفوق الحاصل على ٩٤٪، الذى وافته المنية عقب حادث أليم، قبل ساعات قليلة من بدء أول أيامه فى الفرقة السادسة بالكلية.



وكان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قنا ، يفيد مصرع محمد عصام عبد الرحيم ٢٤ عاما، طالب بكلية طب قنا، وإصابة آية محمد محمد ٢٣ عاما، في حادث انقلاب سيارة ملاكى بجزيرة دندرة.



طالب طب قنا

طالب طب قنا