روسيا وتركيا تنشئان مركزا لتوزيع الغاز في أوروبا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وجها وفدي البلدين بسرعة البدء في العمل على إنشاء مركز لتوزيع الغاز بناء على مقترح من بوتين.

وقال أردوغان "جنبا إلى جنب مع السيد بوتين، أصدرنا تعليمات إلى وزارة الطاقة والموارد الطبيعية لدينا والمؤسسة ذات الصلة على الجانب الروسي لإجراء دراسة مشتركة، وسيقومون بإجراء هذه الدراسة".

وأضاف أردوغان للصحفيين على متن الطائرة لدى عودتهم من استانا "آمل سننشئ مركز التوزيع هذا (للغاز). "لدينا مركز توزيع وطني، لكن بالطبع سيكون الآن مركز توزيع دولي. ستعمل وزارة الطاقة والموارد الطبيعية لدينا والجانب الروسي على هذه المسألة وتقديمها "لا داعي للانتظار هنا".

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، أن الاتصالات بين روسيا وتركيا تحقق نتائج جيدة، حيث يتم تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوتشي في أغسطس الماضي.

وقال بوتين خلال اجتماع مع نظيره التركي: "على الرغم من كل الصعوبات المرتبطة بالقيود الصحية والسياسية، إلا أننا نجد فرصًا للالتقاء بانتظام والتواصل، وهذا يعطي نتائج جيدة يجب أن أشير إلى أن جميع اتفاقياتنا التي تم التوصل إليها خلال زيارتك إلى سوتشي في أغسطس من هذا العام.

وأضاف بوتين بالقول: "الحمد لله أنابيب السيل التركي تعمل بنجاح رغم محاولات التفجير، مؤكدا على أهمية فكرة إنشاء منصة ومركز للغاز في تركيا بحيث يكون ليس فقط للتسليم، ولكن أيضًا لتحديد الأسعار.

