المرأة الحديدية الجديدة في أوروبا تتحدي بوتين.. من هي؟

دعت رئيسة وزراء إستونيا كالا كالاس الغرب إلى عدم التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنها تعتقد أن "أوكرانيا يجب أن تنتصر" في هذه الحرب المستمرة مع روسيا.

وتعتبر كالاس أقوى صوت في أوروبا حاليا وضد أي تهدئة أو توسط مع بوتين، الذي تصفه بأنه "إرهابي" و"مجرم" يجب أن يواجه العدالة في جرائم الحرب في المحاكم الدولية.

كانت كالاس أول زعيم يهنئ أوكرانيا على تدمير جسر رئيسي يربط بين روسيا ومنطقة القرم وفعلت ذلك على الرغم من أن كييف لم تعلن مسؤوليتها عن الضربة.

وخلال قمة أوروبية عقدت في براغ حديثا، حيث جددت مطالبتها بفرض مزيد من العقوبات على موسكو والمزيد من الأسلحة لكييف: "يجب على أوكرانيا أن تربح هذه الحرب".

ووجهت رئيسة وزراء إستونيا، التي تصف مارجريت تاتشر "بالملهمة لها"، حديثها للروس الفارين من التجنيد قائلة: “أنهم لا يستطيعون طلب اللجوء في بلدها."

أكبر مورد أسلحة لكييف

وتلقب كالاس بأنها المرأة الحديدية الجديدة في أوروبا، بحسب مقالات نشرت في صحيفة التليجراف البريطانية.

لم ترسل أي دولة أخرى في العالم معدات عسكرية إلى أوكرانيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للفرد أكثر من إستونيا- وهي دولة صغيرة على بحر البلطيق يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة فقط، وتقع على حدود روسيا.

كانت إستونيا أيضًا واحدة من الدول القليلة التي أرسلت أسلحة إلى كييف قبل بدء العملية العسكرية الروسية في في 24 فبراير.

إنها تريد من الاتحاد الأوروبي حظر السياح الروس ومنح أوكرانيا عضوية الناتو. وتستثمر في جيش إستونيا ومن أجل المزيد من الأسلحة لكييف، بحسب تقرير نشرته صحيفة التليجراف.

وقالت كالاس "روسيا ترهبنا حتى نتراجع عن قراراتنا" مشيرة إلى تهديدات بوتين بشن حرب نووية.

وانتقدت كالاس كلا من فرنسا وألمانيا لضغطهما للتوصل إلى اتفاق سلام مبكر في وقت سابق من الصراع.

وهي تعترف بأنها لا تزال "قلقة" من احتمال دفع أوكرانيا إلى "سلام سابق لأوانه ليسوا مستعدين حقًا للدخول فيه" من قبل الحلفاء الغربيين.

وقالت: "بالنسبة لنصف أوروبا ، كانت نهاية الحرب العالمية الثانية تعني السلام والازدهار. على الجانب الآخر من أوروبا، كان السلام يعني الفظائع والتعذيب والترحيل الجماعي".