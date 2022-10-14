سفير نيوزيلاندا بالقاهرة يؤكد مشاركة بلاده في مؤتمر المناخ COP27

أكد سفير نيوزيلاندا بالقاهرة جريج لويس مشاركة بلاده بوفد رفيع المستوى في الدورة ال(27) لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذي ترأسه مصر وتستضيفه بشرم الشيخ الشهر المقبل.



وقال السفير - في تصريحات لعدد من الصحفيين على هامش حفل الاستقبال الذي نظمه مركز القاهرة الليلة الماضية - إن نيوزيلاندا مهتمة للغاية بهذا المؤتمر إذ أن ظاهرة التغيرات المناخية تؤثر على جميع بلدان العالم.



وأشاد السفير النيوزيلاندي بالتعاون بين مصر وبلاده خاصة على المستوى المتعدد الأطراف.. مشيرا إلى مشاركة البلدين في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.



ولفت إلى أهمية الدورة التدريبية التي نظمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالتعاون مع الحكومة النيوزيلندية ومن خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فقد جاءت أعمال الدورة التدريبية لعدد من كوادر الدول العربية المشاركة في عمليات حفظ السلام الأممية وذلك تحت عنوان "عمليات السلام المستجيبة للنوع" وحضر افتتاحها بيني هيناري وزير الدفاع النيوزيلندي.

وأشاد بالدور الذي يقوم به مركز القاهرة فيما يتعلق بصقل المهارات اللازمة لحفظ وبناء السلام وحل النزاعات.