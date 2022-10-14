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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد زراعة عين شمس: البحث الاجتماعي شرط إعفاء الطالب من المصروفات الدراسية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن الكلية تستقبل أبحاث اجتماعية للطلاب الغير قادرين لحذف جزء من المصروفات الدراسية أو الإعفاء النهائي منها حسب الحالة الاجتماعية للطالب أو الطالبة.

 

وقال أحمد جلال لـ صدي البلد إنه لم يتم منع أي طالب من دخول الكلية غير مسدد للمصروفات الدراسية، أما عن الطلاب الجدد فإن دفع المصروفات الدراسية ضمن شروط الالتحاق بالكلية .

وأوضح عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن الطالب الغير مسدد للمصروفات الدراسية لم يمنع ايضا من دخول الامتحان ولكن يتم حجب النتيجة حتي يتم تسديد المصروفات الدراسية .

 

وأشار عميد كلية زراعة إلى أن كافة كليات جامعة عين شمس بها لجنة التكافل الاجتماعي لمساعدة الطلاب الغير قادرين والمستحقين الإعفاء من المصروفات الدراسية .

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من جانبه قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس أن الكلية تقوم بدعم كافة الطلاب الغير القادرين سوء المصروفات الدراسية بأشياء عينة تساعدهم لاستكمال المسيرة التعليمة دون اي معقوقات خلال فترة الجامعة .

 

وأوضح لـ صدي البلد أن رعاية الشباب  بجامعة عين شمس تقوم بدور كبير لتقديم كافة الدعم للمستحقين، مؤكدا أنه لا يتم منع أي طالب او طالبة غير مسددة للمصروفات الدراسية من دخول المحاضرات. 

 

 جامعة عين شمس توجه بسرعة تسجيل بيانات الطلاب المستحقين للتكافل

ترأس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب الجلسة الثانية لقطاع شؤون التعليم والطلاب للعام الجامعي  2022 / 2023، بحضور وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب وأعضاء اللجنة الدائمة .

 

جامعة عين شمس الطلاب المستحقين للتكافل رئيس جامعة عين شمس نائب رئيس جامعة عين شمس طالبة

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