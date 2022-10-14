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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتفاع وفيات انقلاب ميكروباص بطريق أسوان- القاهرة الصحراوي لـ 7 ضحايا

توافد أهالى مصابى
توافد أهالى مصابى ضحايا حادث الطريق الصحراوى أسوان

ارتفع عدد ضحايا حادث الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة إلى مصرع 7 أشخاص، وإصابة 11 شخصا آخر.

وقد جاءت أسماء ضحايا الحادث  ، وهم حسن . س ، وعبد الله . م 13 سنة ، وأسامة . م – 25 عاماً ، ومحمد . س – 35 عاماً ، وأحمد . ع – 40 عاماً ، وياسر . ع – 28 عاماً ، وهيثم . ع .

فيما قد جاءت أسماء مصابى الحادث كالتالى :  "أحمد. س. ح" 17 سنة ، و"عبدالرحمن. م" 19 سنة ، و"على. ع. ع" 22 سنة ، و"باسم. ع. ه" 21 سنة، و"فؤاد. ر. ع" 26 سنة ، و"شريف. أ. أ" 38 سنة ، و"إسلام. م. ع" 27 سنة ، و"محمد. ص.هـ" 37 سنة ، و"عزيز. خ. م" 17 سنة، "وهبة. ا. و"  35 سنة ، وحسن .ع 27 سنة.

مصرع وإصابة 11شخصا.. القصة الكاملة لإنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان- القاهرة

ننشر أسماء مصابي حادث الصحراوي الغربي أسوان القاهرة

انقلاب ميكروباص

وكان قد تلقى اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان إخطارًا يُفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي أسوان / القاهرة عند قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة نحو 12 شخصا آخر. 

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والإسعافات الأولية، كما انتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث للمعاينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكان قد تلقى اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان إخطارًا يُفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي أسوان / القاهرة عند قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة نحو 12 شخص آخر. 

مصرع 5 أشخاص وإصابة 13 في انقلاب ميكروباص بطريق أسوان القاهرة

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نقل المصابين بسيارات إسعاف

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والإسعافات الأولية، كما انتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث للمعاينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكانت قد تعرضت إحدى عربات قطار إلى الخروج عن القضبان ومساره خلال خروجه من محطة إدفو، ولم تحدث أى إصابات أو خسائر بشرية. 

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