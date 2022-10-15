بنات عين شمس توجه رسالة عاجلة للطالبات بشأن إلتماسات الامتحانات

قالت الدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس انه تم اعلان نتيجة رابعة عربى واجتماع انتساب وجغرافيا عام.



أوضحت الدكتورة اميرة يوسف خلال تصريحاتها لـ صدي البلد انه تم فتح باب الالتماس مع اقسام تاريخ عام واعلام عام من السبت ١٥ أكتوبر وحتى الثلاثاء 18 أكتوبر ولن يلتفت إلى أى إلتماس ترد بعد هذا الموعد



ونشرت كلية البنات جامعة عين شمس فيديو توضحي ، مؤكدة أن هذه هى الطريقة الوحيدة لتسجيل الطالبات والطريقة الوحيدة لدفع المصروفات لطالبات كلية البنات جامعة عين شمس أي طريقة أخرى الكلية غير مسئولة عنها .

وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، استعدت كليه البنات للآداب والعلوم والتربية لاستقبال العام الدراسي الجديد بإعلان الجداول لكل الفرق والشعب الدراسية ، وتجهيز قاعات الدراسة والبحث والمعامل صرحت بذلك الدكتورة أميرة يوسف عميده الكلية.

وأضافت أن الاستعدادات شملت أيضاً قطاعات رعاية الشباب ولجانها المختلفة وشئون الطلاب بالكلية لاستقبال الطالبات وتقديم كل سبل الرعاية والدعم لهن في سهولة ويسر.

وتابعت: كما شملت الاستعدادات التأكيد علي سلامة وجاهزية المصاعد وبوابات دخول وخروج الطالبات، كذلك تستعد الكلية لعقد بعض اللقاءات مع الطلاب الجدد والقدامى، وتنظيم بعض الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية ونشاط الجوالة ، إضافة إلي تنظيم ندوة كبيرة عن انتصارات أكتوبر وأبطالها، وابطال عملية ايلات وكيفية الاستفادة من روح أكتوبر في بناء الجمهورية الجديدة .