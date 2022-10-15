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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان : 3 طرق لدفع المصروفات واستخراج الكارنيهات بأسرع وقت

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة قد فعّلت خدمات الكترونية لدفع المصروفات الدراسية وتقديمات الطلاب لاستخراج الكارنيهات الخاصة بطلاب الجامعة فى أسرع وقت .

وأوضحت جامعة حلوان ان خطوات دفع المصروفات الدراسية هى :

١-  يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع إلاكتروني الخاص بكل منهم.

٢- يمكن التوجه لاحد البنوك  او الخدمات الالكترونبة و ايداع  المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالشركة التى تم الايداع بها .

٣- يتم  السداد عبر فروع كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "

ونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات او بصورة منه .

كما كشفت جامعة حلوان انه على جميع الطلاب البدء بتسجيل بيناتهم في الرابط الالكتروني للكارنيهات الخاص بكل كلية لسرعة إصدار الكارنيهات. 

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على الجانب الأخر ، قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بزيارة تفقدية للمطعم المركزي بالجامعة وصاحبه خلال الجولة الأستاذ محمد نصر امين عام الجامعة، والسادة أمناء الجامعة المساعدين  هشام رفعت امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، و مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و خالد زكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات، وطريقة إعداد الوجبات المقدمة للطلاب، وتفقد سيادته خلال الزيارة  مراحل اعداد الطعام المختلفة ، والالتزام بالإجراءات الصحية لإعداد الواجبات المقدمة لطلاب وطالبات المدن الجامعية واتباع الإجراءات الوقائية وأعمال التطهير والتعقيم المستمرة داخل أماكن تناول الوجبات بمطاعم المدينة الجامعية واتباع إجراءات السلامة والصحة في إعداد وتقديم الوجبات .

وتأتي هذه الجولة الميدانية بمطاعم المدن الجامعية في إطار الحرص علي الاطمئنان على سير العمل بهذه الأماكن الحيوية التي تتعلق براحة الطلاب خلال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية خلال العام الدراسي، مؤكدًا تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقاية، ومتابعة توزيع الوجبات الغذائية مغلفة في مواعيدها المحددة بالطريقة السليمة لمنع الازدحام.

 

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جامعة حلوان : 3 طرق لدفع المصروفات واستخراج الكارنيهات بأسرع وقت

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