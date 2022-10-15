جامعة حلوان فى أسبوع... كلية التربية تنظم مؤتمر مستقبل إعداد المعلم ومتغيرات الثورة الصناعية .. بدء مشروع ميكنة مستشفى بدر بالكامل وتشغيل نظام H.. والطلاب ينجحون في تحرير 3154 مواطن ومواطنة من الأمية

رئيس جامعة حلوان:

يتفقد المدينة الجامعية بالمطرية والألف مسكن للبنات

إعداد المعلم نواة لتكوين جيل صالح قادر على بناء وطنه

منظومة التحصيل الإلكتروني ترفع كفاءة منظومة تحصيل المستحقات

يجري جولة تفقدية بمستشفى بدر الجامعي ويلتقي قياداتها والعاملين

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقض العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـأخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

يستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بجولة تفقدية إلى المدينة الجامعية بالمطرية لمتابعة آخر المستجدات بالمنشآت الجامعية بالتزامن مع تسكين الطلاب للعام الجامعي الجديد، مضيفًا أن الطالب هو أولى أولويات جامعة حلوان سواء على الجانب الأكاديمي أو الصحي أو الثقافي أو الترفيهي أو الإجتماعي.

وفي نفس السياق تفقد رئيس جامعة حلوان عيادات المدينة ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة التام لتوفير جميع الخدمات من أجل تحقيق كافة سبل الراحة للطلاب، وتحقيق خدمة مميزة بجودة عالية لطلاب المدن الجامعية.



وخلال الجولة التقى الأستاذ الدكتور السيد قنديل بالطلاب واستمع إلى مقترحاتهم وشكاواهم وشدد على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وكلف بحل جميع مشاكلهم كما اطمئن على تحصيلهم للمواد الدراسية، وفى ذات السياق قام بتفقد الصيدلة وكذلك مدن الألف مسكن للبنات .

وقد رافقه خلال الجولة الدكتورة مني فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية هندسة المطرية، محمد ناصر أمين عام الجامعة، و هشام رفعت، والاستاذة مها عبد الرحيم الأمناء المساعدين، وبعض مديري العموم .

في لقاء كبير حافل أقيم مؤتمر هام نظمته كلية التربية جامعة حلوان وهو مؤتمر مستقبل إعداد المعلم في ضوء متغيرات الثورة الصناعية : الرابعة والخامسة، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إفتتحه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم وأحد القادة العظام في تطوير التعليم التكنولوجي في مصر، والأستاذ الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الدكتورة جيهان بيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.

وفي كلمته رحب رئيس الجامعة بالحضور مؤكداً أن مؤتمر اليوم بعنوان مستقبل إعداد المعلم في ضوء متغيرات الثورة الصناعية : الرابعة والخامسة، هو موضوع يشغل اهتمامنا بشكل موسع حيث يعد إعداد المعلم هو نواة لإعداد أجيال ونشأ صالح قادر على بناء وطنه .. بجانب مواكبة رؤية الدولة ٢٠٣٠ و في ظل الاتجاهات الحديثة للتعلم الالكتروني وتطوير بيئات التعلم الإلكترونية الداعمة لمستقبل إعداد المعلم، بالإضافة إلى دراسة وتحليل تأثيرات وتداعيات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة على مستقبل المعلم، وكذلك الارتقاء بمستوى البحث العلمي من خلال بناء جيل من الباحثين والدارسين لديه القدرة على ابتكار طرق تواصل جديدة، واستشراف برامج التنمية المهنية لمعلم المستقبل.

وتعد أولى أولوياتنا الربط الوثيق بين التعليم والتدريب والبحث العلمي ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية ليستوعب التعليم آفاق تلك الثورات الصناعية، والتوافق والتكيف مع معطياتها بمنظومة تعليمية متكاملة، وبسلم تعليمي مرن ومتنوع، لتخريج معلمين قادرين على اعداد طلابهم لمواكبة الثورة الصناعية التي أحدثت تغيرات جوهرية في كل مجالات حياتنا، بما يفرض على المعلم مسئوليات جديدة خاصة بمجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

وفي نهاية كلمته قال رئيس الجامعة أتمنى التوفيق للمؤتمر وأن يصل لتوصيات هامة تساهم في التغيير والتطوير بما يمكن تطبيقه على أرض الواقع.

وخلال كلمة هامة أوضح فيها الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية بحلوان محاور المؤتمر المؤتمر التي تركز على أربعة محاور أساسية، الأول عن قضايا وسياسات إعداد المعلم والثورة الصناعية الرابعة والخامسة ( التداعيات والمستقبل)، والثاني عن تجارب محلية ودولية في تطوير إعداد معلم المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، أما المحور الثالث فيستعرض التنمية المهنية لمعلم المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، فيما يتعلق المحور الرابع فيشمل مستقبل مؤسسات إعداد المعلم في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة.

ويأتي المؤتمر بهدف استشراف برامج إعداد معلم المستقبل في ضوء الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، ودراسة واقع مؤسسات إعداد المعلم وآفاقها المستقبلية في الوطن العربي ، والاتجاهات الحديثة للتعلم الالكتروني وتطوير بيئات التعلم الإلكترونية الداعمة لمستقبل إعداد المعلم، بالإضافة إلى دراسة وتحليل تأثيرات وتداعيات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة على مستقبل المعلم، وكذلك الارتقاء بمستوى البحث العلمي من خلال بناء جيل من الباحثين والدارسين لديه القدرة على ابتكار طرق تواصل جديدة، واستشراف برامج التنمية المهنية لمعلم المستقبل وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وضمن فعاليات المؤتمر كرم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان كلا من الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، كذلك قام السيد الأستاذ الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية بتكريم الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

نجح طلاب وطالبات جامعة حلوان في تحقيق انجازًا جديدًا يضاف للإنجازات المضيئة والمشرفة التي تحققت بالمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان العريقة في إطار شرف المشاركة في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عام الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا.

حيث بلغ إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب وطالبات جامعة حلوان من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بدورة يوليو 2022 عدد (٣١٥٤) مواطن ومواطنة، طبقا للتقرير الصادر والمعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار .

ومن جانبه أشاد الدكتور السيد قنديل، بما حققته جامعة حلوان من دور متميز ورائد في المشروع القومي لمحو الأمية بما يعكس دورها الحيوي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدا سيادته على دور الجامعة الأساسي والداعم لكافة المشروعات القومية في المجتمع والذي يأتي في مقدمتها المساهمة في مجابهة قضية الأمية في مصر لما يترتب عليها من مخاطر حقيقية على مجالات التنمية المستدامة في مصر، مشيرا سيادته إلى حرص الجامعة على الدعم الكامل لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ في الجمهورية الجديدة من خلال المساهمة في تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية، يأتي ذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة لدعم المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان، وهو ما يجعل الجامعة على أتم الاستعداد لبذل أقصى المجهودات للمساهمة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في مصر.

كما أشارت الدكتورة منى فؤاد عطية إلي أهمية ومردود المشروع القومي لمحو الأمية على تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع ضمن مبادرة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لدمج طلاب الجامعة للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية من خلال عدة آليات من بينها عقد الدورات التدريبية المؤهلة للطلاب بالكليات للالتحاق بالمشروع، إضافة إلى الندوات التوعوية للطلاب التي يعقدها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق والتعاون مع الكليات المشاركة في المشروع، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين أبناء جامعة حلوان العريقة للمساهمة في القضايا القومية وفي مقدمتها مواجهة قضية الأمية .

وقد أوضح الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب وطالبات جامعة حلوان العريقة طبقا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار في الفترة من أكتوبر ٢٠٢٠ حتى يوليو ٢٠٢٢ ، عدد ( ١٣١٠٢) مواطن ومواطنة، وفي سياق متصل أشار سيادته أن جامعة حلوان تستهدف إعادة التأهيل والتدريب بما يلبي احتياجات المجتمع ويحقق متطلبات التنمية المستدامة من الكوادر البشرية الفاعلة والواعية بقضايا المجتمع والوطن ونشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً لمساعدة المجتمع المحيط بالنطاق الجغرافي للجامعة على النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقا لرؤية مصر 2030 في الجمهورية الجديدة بلا أمية ، وهو ما يتحقق من خلال إنجازات طلاب جامعة حلوان المستمرة للمساهمة في العمل القومي والوطني لتحرير أبناء الوطن من الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

تأكيدا على خطة التطوير التى يقوم بها الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وتماشيًا مع السياسة العامة للدولة نحو رقمنة الخدمات، لا سيما التحول الرقمي للمدفوعات النقدية، اجتمع رئيس جامعة حلوان مع السادة المسئولين عن تكويد مصروفات الطلاب بالكليات، وهدف الاجتماع إلي استعراض أهم المشاكل التى تواجه العاملين بمنظومة التحصيل الإلكتروني بالجامعة.

ومن جانبه شدد الدكتور السيد قنديل على وضع خطة بالحلول أمام كافة المشاكل التى تواجه منظومة التحصيل الإلكتروني بالجامعة، بما يساهم فى رفع كفاءة منظومة تحصيل المستحقات وسرعة اكتمالها وضمان عملها على الوجه الأمثل، لتيسير حصول منتسبي الجامعة على خدمة أفضل، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وفقًا لرؤية «مصر 2030».

حيث تم إنشاء منظومة التحصيل الإلكتروني بالجامعة بداية من عام 2018 وتم تكليف وحدة الدعم الإلكتروني بالجامعة بتولى مسئولية تأسيس المنظومة وعمل قاعدة البيانات والتواصل مع شركة E-Finance، وقامت جامعة حلوان بإنشاء التحصيل الإلكتروني في سبيل التيسير على كافة منتسبي الجامعة من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب في المراحل الدراسية المختلفة لتمكينهم من سداد مقابل الخدمات المختلفة المقدمة من الجامعة بكل سهولة .



وتعتبر جامعة حلوان من الرواد فى مجال التحصيل الإلكتروني وذلك قبل صدور قرار وزارة المالية بإيقاف التحصيل اليدوى عام 2019، حيث كانت اليه تحصيل المصروفات قبل إنشاء المنظومة تتم بطريقة يدوية، وكانت هذه العملية تمثل مشقة كبيرة جدا للطلاب و تتسبب فى عزوف عدد كبير جدا من الطلاب عن السداد، ولكن فى منظومة التحصيل الإلكتروني، الطالب يدخل على موقع فاتورة

http://app2.helwan.edu.eg/fatoraa/Codesrch.asp



فيحصل من خلاله على كود السداد الخاص به (حيث أن الموقع يعمل طوال 24 ساعة فى اليوم وأيضا أيام الإجازات )، ثم يتوجه بالسداد من خلال اى ماكينة تحصيل إلكتروني، وبذلك يتم تسميع الحركة لدى الجامعة فى ذات الوقت، وهذا الأمر سهل كثيرا على الطلاب فى عملية الرسوم، وزاد من حصيلة موارد الجامعة فى هذا البند.



وقد شارك فى الإجتماع مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد، الأستاذ حسن قنديل مسؤول وحدة الدعم الإلكتروني بالجامعة، وبعض من مديرى العموم، و مسئولي التكويد بالكليات.

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية بمستشفى بدر الجامعي والتقى بقيادات المستشفى والعاملين ، كما تفقد أجنحة المستشفى المختلفة وتابع العمليات وغرف الرعاية وعيادات الكشف على المرضى ، وذلك بمرافقة الدكتور وليد السروجي عميد كلية الطب والأستاذ الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، الدكتور محمد فاضل مدير مستشفى بدر ، والدكتور هابي حسني مساعد رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والسيد أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين، وبعض من مديرى العموم، وعدد من العاملين بالإدارة الهندسية .

وجاءت هذه الزيارة في إطار خطة الجامعة لتطوير مستشفي بدر الجامعي والبدء في تنفيذ مجمع طبي ضخم بالحرم الجامعي.

وقد قام الدكتور السيد قنديل بالوقوف على ومتابعة أعمال الصيانة والتشغيل، وتنفيذ العقود والخطط وتطوير البنية التحتية، واستمع سيادته لكل المعوقات التي تواجه المستشفى والعاملين بها ووعد بتنفيذها بشكل عاجل.

كما استمع إلى خطة تطوير المستشفى الجاهزة على التسليم والتي تشمل الرعاية المركزة بسعة ١٣ سرير، ووحدة غسيل الكلى ١٨ ماكينة، المطبخ، الداخلي بسعة ٢١ سرير، وجناح الولادة، المحضن، بالإضافة إلى خطة التطوير اللاحقة وهي عبارة عن الداخلي بسعة ١٠٠ سرير ، رعاية الأطفال، غسيل كلى الأطفال، المبنى الإداري.

وخلال الزيارة تم عرض أيضاً الإنجازات الطبية للمستشفى وتحويلها إلى عزل خلال فترة كورونا، بالإضافة إلى تشغيل الأقسام بكامل طاقتها، وافتتاح قسم القسطرة القلبية، وافتتاح وحدة جراحات القلب والصدر، وقسم مناظير الجهاز الهضمي.

بجانب استقبال العيادات الخارجية حوالي ١٤٠ ألف حالة هذا العام، و٧٠ ألف حالة طوارئ، كما تم عمل ما يقرب من ٥٣٢ قسطرة.

كما تم عرض خطة مشروع ميكنة المستشفى بالكامل وتشغيل نظام HIS، وفى نهاية الزيارة تفقد عربات الإسعاف المجهزة بأحدث التجهيزات .