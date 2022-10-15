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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية يوضح تفاصيل مبادرة اعفاء سيارة المغترب من الجمارك والضرائب.. فيديو

الدكتور محمد معيط،
الدكتور محمد معيط، وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة منذ ما يقرب من 3 سنوات، عملت على اوضع استراتيجية لتصنيع السيارات الكهربائية، خاصة أن مستقبل الدولة في صناعة السيارات.

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وقال الدكتور محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الدولة فتحت شراء السيارات من الخارج، مؤكدا أننا نرغب أن يكون لدينا صناعة السيارات، والدولة المصرية قادرة على أن يكون هناك صناعة سيارات.

مبادرة اعفاء سيارة المغترب من الجمارك والضرائب

وتابع وزير المالية، أنه  حق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.

 

أهم شروط الحصول على سيارة للمقيم بالخارج

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن أهم شروط الحصول على سيارة للمقيم بالخارج أنه يتم سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، ويتم تحويله من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، ويتم بعد ذلك  استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.


 

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