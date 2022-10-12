شروط الإعفاء من رسوم استيراد السيارات للمصريين فى الخارج

يرغب عدد كبير جدا من المصريين المقيمينن في الخارج، في معرفة تفاصيل مشروع قانون بشان استثناءً من الضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، الذي ستوفر عليهم نفقات كثيره كانت تدفع في هذا الشان.

اعفاء سيارات المصريين بالخارج من رسوم الاستراد

ويحرص موقع صدي البلد الاخباري، علي تقديم خدمة معرفه تفاصيل مشروع قانون بشان استثناءً من الضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، للتسهيل علي المواطنين المقيمين خارج مصر.

موافقة الوزراء علي اعفاء سيارات المصريين بالخارج من رسوم الاستراد

ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.

نص مشروع قانون اعفاء سيارات المصريين بالخارج من رسوم الاستراد

و يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.

مشروع قانون اعفاء سيارات المصريين بالخارج من رسوم الاستراد

قواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون

مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد

يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية

وذلك بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة

بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول"

يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد

بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد

شروط اعفاء سيارات المصريين بالخارج من رسوم الاستراد



أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد

أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل

أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل

ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه

شروط اعفاء المصريين بالخارج من رسوم الاستراد للسيارات

يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول

ألا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات من سنة الصنع.

ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.

ويسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه.

شروط اعفاء المصريين بالخارج من رسوم الاستراد للسيارات

شروط اعفاء المصريين بالخارج من رسوم الاستراد للسيارات 2022

ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة.

وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.

وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.