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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد رفع الغاز المورد للمصانع.. هل يزيد سعر الأسمنت؟

هل يزيد سعر الاسمنت
هل يزيد سعر الاسمنت بعد رفع الغاز المورد للمصانع؟

ترتفع اسعار الغاز الطبيعي في مصر  بنسبة 109%، ولكن تلك الزيادة لن تأثر بشكل كبير على صناعة الاسمنت لعدم استخدام الغاز الطبيعي في صناعة الاسمنت.

ارتفاع سعر الغاز

وتزيد اسعار الغاز الطبيعي على مصانع الأسمنت، بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي في مصانع الأسمنت بواقع 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، على أن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات لإنتاج خليط الإيثان والبروبات، بحد أدنى 4.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

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ويستقر سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لباقي عملاء البتروكيماويات بواقع 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وعلى ان يستقر سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لمصانع الطوب بواقع 110 جنيهات.

ارتفاع سعر الغاز الطبيعي

وزيادة اسعار الغاز الطبيعي لا تؤثر على صناعة الاسمنت لان الوقود الأساسي لقطاع الأسمنت من عام 2013 هو الفحم، ثم يأتي الغاز الطبيعي والمخلفات وبعض أنواع الوقود الأخرى والتي تمثل الأنواع المساعدة، وهذه المصانع كانت لا تحصل على كميات كبيرة من الغاز، فكانت لا تحصل سوى على 10 إلى 20% من احتياجها من الغاز الطبيعي.

ارتفاع سعر الغاز الطبيعي

ارتفاع سعر الغاز الطبيعي 2022

 وقد تكون تلك الزيادة لا تؤثر بشكل كبير في ظل أن المصانع التي تعمل بالغاز الطبيعي تمثل نحو اقل من 50% من المصانع العاملة بالقطاعات سابقة الذكر.

ويقدم موقع “صدى البلد”  خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء اليوم الاثنين الموافق 10 اكتوبر 2022، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب أسعار طن الحديد والاسمنت في الأسواق، وحركة سوق الدولار غير المستقرة.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويبحث مئات الراغبين في البناء أو تجديد بيوتهم وشققهم يوميا عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين، للوصول إلى أفضل أسعار الحديد والأسمنت لتفادي جشع التجار، وتوفير اكبر قدر من الأموال.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت اليوم 

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم ، لعدد من الشركات المصنعة للاسمنت بداية من 1410 إلى 1500 جنيه للطن.

أسمنت المسلح 1458 جنيها للطن

أسمنت أسوان 1420 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1430 جنيها للطن 

أسمنت حلوان 1455جنيها للطن

أسمنت النصر 1435 جنيها للطن

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أسعار الأسمنت اليوم الاثنين

أسمنت المعلم 1430 جنيها للطن

اسمنت وادى النيل 1400 جنيه للطن

أسمنت السويدى  1500 جنيه للطن 

أسمنت العسكري بني سويف 1390 جنيها للطن.

أسمنت  المخصوص 1440  جنيها للطن 

أسمنت السهم 1410 جنيهات للطن

أسمنت المسلة 1390 جنيها للطن

 

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد اليوم 

سعر طن مصر ستيل 17200 جنيه للطن - تسليم ارض مصنع.

سعر طن حديد عز 18100 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد سرحان 17000 جنيه للطن - تسليم ارض مصنع.

سعر طن حديد المراكبي 15750 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المعادي 17000 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد العشري 17100  جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

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أسعار الحديد اليوم الاثنين

سعر طن حديد بشاي 18100  جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العتال 17800 جنيه للطن - تسليم ارض مصنع.

سعر طن حديد عطية 17000 جنيه للطن - تسليم ارض مصنع.

سعر طن حديد المصريين 17750  جنيها للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد الكومي 17000 جنيه للطن - تسليم ارض مصنع.

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 200 إلى 400 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

سعر الحديد والاسمنت اليوم تسليم أرض مصنع

وتعد أسعار الحديد والأسمنت هذه للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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