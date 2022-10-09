يرغب عدد كبير من المواطنين المشتركين في المرافق العامة وخاصة الغاز الطبيعي في كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي والسداد من موبايل، والتي وفرتها معظم الشركات التي تقدم خدمات الغاز الطبيعي.

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي والسداد من موبايل

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري، خدمة معرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي والسداد من موبايل، والتي تكون بخطوات سهلة وبسيطة ومتاحة لجميع أصحاب الوحدات السكنية والشركات والمصانع، لتفادي توقيع الغرمات عليهم.

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي والسداد من موبايل

وقامت شركات الغاز التابعة لوزارة البترول توفير خدمة كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي والسداد من موبايل، تسهيلا علي المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد.

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي والسداد من موبايل2022

يمكن دفع فاتورة الغاز من خلال الموبيل عن طرق، اتصالات كاش وفودافون كاش و المحافظ الالكترونية، موقع جوميا باي، موقع ماي فورى، تطبيق سهل, وغيرها من تطبيقات الهاتف التي تتيح الدفع الالكنتروني.



دفع فاتورة الغاز الطبيعي والسداد من موبايل بالفيزا

تتيح شركات الدفع الالكتروني المتطورة دفع فاتورة الغاز بكارت الفيزا من الموبيل، من خلال تسجيل كارت الفيزا علي تطبيقات الموبيل المختلفه الخاصه بالدفع، والدخول علي التطبيقات المعنيه علي الموبيل.

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي والسداد من موبايل

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي والسداد من موبايل

ويمكن دفع فاتورة الغاز من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى فى أي محل تجاري مثل:

فورى

ضامن

مصاري

آمان

E-finance

خدماتي

BEE

وذلك عبر الخطوات التالية بعد الدخول على التطبيق، ادخل على مرافق عامة، اختار الشركة ،اختار دفع فاتورة واحدة او اكثر من فاتورة، ادخل رقم المشترك ادفع واستلم الايصال.

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي والسداد من موبايل لشركة بتروتريد

ويستطيع اي فرد اتباعها الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر اكتوبر وكذلك طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي والسداد من موبايل،وذلك بعد تخفيض عدد العمالة والمحصلين.

كيفية تسجيل قراءة العداد الشهري

وطالبت وزارة البترول من خلال شركاتها، بضرورة تسجيل قراءة العداد الشهري في الفترة ما بين 1 و20 من كل شهر، وذلك حال عدم تسجيل قراءة العداد عبر المحصل الشهري، والذي يفاجئ الكثيرين خلال دفع فاتورة الغاز المنزلي بزيادى كبرى في بعض الشهور،وذلك بسبب تراكم فواتير الغاز لعدم تسجيل قراءة عداد الغاز، وحددت الوزارة كافة الطرق والأساليب الممكنة لتسجيل قراءة العداد بشكل منتظم وبطرق سهلة.