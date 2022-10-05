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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعرف رسوم تجديد رخصة السيارة الملاكي بعد إلغاء أمان

مصاريف ترخيص السياره
مصاريف ترخيص السياره

يبحث عدد كبير جدا من أصحاب المركبات المختلفة عن رسوم تجديد رخصة المركبة 2022، لمده تتراوح من سنه الي 3 سنوات للملاكي، وسنة واحدة للأجرة والنقل بمختلف أنواعه.


ويقدم موقع صدي البلد الإخباري، خدمة معرفة رسوم تجديد رخصة السيارة الملاكي لعام 2022، وذلك بعد وجود انفراجة بالأسعار وانخفاض مصاريف الترخيص بسبب إلغاء شراء حقيبه الإسعافات الأولية والطفاية والمثلث العاكس.

ترخيص السياره

 


تختلف رسوم الترخيص من نوع سعر سيارة لاخري والسعة اللتريه وسنه الصنع وعدد الـcc"" ومده الترخيص بالمرور.
 

رسوم تجديد سيارة ملاكي لمدة سنة


يتم دفع 125 جنيها كاش للخزينة هو رسوم الضريبة السنوية على السيارة الواحدة ويختلف وفقاً للسعة اللترية للسيارة، ويتم حسابها كالاتي:-
2.5 % من قيمة السيارة، هو رسوم تجديد الرخصة للسيارة سعتها اللترية أعلى من 2030 سي سي.
225 جنيها في السنة الواحدة، هو رسوم رخصة السيارة سعتها اللترية أكثر من 1030 سي سي وحتى 1330 سي سي.
350 جنيها في السنة الواحدة، هو رسوم تجديد الرخصة للسيارة سعتها اللترية من 1330 سي سي وحتى 1630 سي سي.
750 جنيها في السنة الواحدة، هو رسوم تجديد الرخصة للسيارة سعتها اللترية من 1330 سي سي ولا تجاوز 1630 سي سي.
 

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رسوم تجديد رخصة السيارة 2022
 

رسوم بوليصة التأمين الإجباري 300 جنيه في السنة الواحدة
رسوم تركيب الملصق اإلكتروني بالإضافة إلى تطوير اللوحات المعدنية 250 جنيه
رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي وتختلف حسب السعة اللترية للسيارة من 60 إلى 350 جنيها
 

تعديل رسوم امان بوحدات المرور 
 

تكاليف رسوم طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس، اعتباراً من ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٢ تم تعديل رسوم شركة أمان بالمرور، منها الملاكى يتم سداد 190 جنيه بدلا من 1040 جنيه، وبالنسبة للنقل يتم سداد 200 جنيه بدلا من 1705، وتباع حقيبة الإسعافات والمثلث داخل جميع وحدات المرور بمبلغ (160 جنية) فقط.


حقيبة الاسعافات والمثلث والطفاية إجبارى عند الترخيص


حقيبة الإسعافات والمثلث وطفاية الحريق إجبارى مع حائز السيارة طالبة الترخيص، وفقاً لقانون المرور، ويمكن شرائهم من داخل وحدات المرور أو خارجها.


شراء مستلزمات الترخيص من خارج المرور
 

قررت الإدارة العامة للمرور تخفيف الرسوم المقررة لشراء مستلزمات الترخيص، من المثلث وشنطة الاسعافات وطفاية الحريقو يمكن لصاحب المركبة الشراء من أي مكان، والغاء كل مايخص شركة امان داخل المرور.

شراء مستلزمات الترخيص من خارج المرور حقيبة الاسعافات والمثلث والطفاية إجبارى عند الترخيص تعديل رسوم امان بوحدات المرور رسوم تجديد رخصة السيارة 2022 رسوم تجديد سيارة ملاكي لمدة سنة

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