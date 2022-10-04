اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21



سهر الذهب اليوم

وانخفضت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء، في الأسواق العالمية، وسجل الذهب عيار 21 اليوم خلال التعاملات المسائية بمحلات الذهب عيار 21 بيع 1,089 شراء 1,099.

سعر جرام الذهب عيار 21

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

سعر الذهب اليوم بالدولار

اسعار الذهب عيار 24 1,087 جنيه $55.37

سعر الذهب عيار 22 996.73 جنيه $50.76

اسعار الذهب عيار 21 951.44 جنيه $48.45

اسعار الذهب عيار 18 815.51 جنيه $41.53

سعر الذهب عيار 14 634.28 جنيه $32.30

سعر الذهب عيار 12 543.66 جنيه $27.68

سعر الذهب عيار 9 407.75 جنيه $20.76

اسعار أوقية الذهب 33,816 جنيه $1,722

اسعار جنيه الذهب 7,611 جنيه $387.60

اسعار كيلو الذهب 1,087,330 جنيه $55,370

سعر جرام الذهب عيار 21

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 24 اليوم

عيار 24 بيع 1,245 شراء 1,256

سعر الذهب عيار 22 ذهب

عيار 22 بيع 1,141 شراء 1,151

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 1,089 شراء 1,099

سعر الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 933 شراء 942

سعر الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 726 شراء 733

سعر الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 622 شراء 628

سعر اونصة الذهب

الاونصة بيع 38,706 شراء 39,062

سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بيع 8,712 شراء 8,792

سعر كيلو الذهب

الكيلو بيع 1,244,571 شراء 1,256,000



سعر جرام الذهب عيار 21

سعر مصنعية الذهب

وتختلف أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بسبب المفروق المصنعية من محل ذهب لآخر، والتي تختلف باختلاف سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، ويتراوح سعر المصنعية من 20 و 50 جنيهًا للجرام باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

يذكر أن البنك المركزي أبقى سعر الاقتراض لليلة واحدة 12.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%، والائتمان والخصم عند 11.75%، و ثبت أسعار الفائدة علي سعر الإيداع بنسبة 11.25%.