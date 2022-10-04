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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

الذهب اليوم اسعار
الذهب اليوم اسعار الذهب

الذهب اليوم اسعار الذهب .. يعرض موقع صدى البلد الإخباري نشرة بتحركات سعر الذهب اليوم للمستثمرين والمهتمين بقطاع الذهب و للمقبلين على الزواج، والذي وصل سعر عيار 21 بيع 1,089 شراء 1,099.


سهر الذهب اليوم

وانخفضت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء، في الأسواق العالمية، وسجل الذهب عيار 21 اليوم خلال التعاملات المسائية بمحلات الذهب عيار 21 بيع 1,089 شراء 1,099.

 

سعر جرام الذهب عيار 21 

الذهب اليوم اسعار الذهب 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

سعر الذهب اليوم بالدولار

اسعار الذهب عيار 24 1,087 جنيه $55.37
سعر الذهب عيار 22 996.73 جنيه $50.76
اسعار الذهب عيار 21 951.44 جنيه $48.45
اسعار الذهب عيار 18 815.51 جنيه $41.53
سعر الذهب عيار 14 634.28 جنيه $32.30
سعر الذهب عيار 12 543.66 جنيه $27.68
سعر الذهب عيار 9 407.75 جنيه $20.76
اسعار أوقية الذهب 33,816 جنيه $1,722
اسعار جنيه الذهب 7,611 جنيه $387.60
اسعار كيلو الذهب 1,087,330 جنيه $55,370

سعر جرام الذهب عيار 21

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 24 اليوم
عيار 24 بيع 1,245 شراء 1,256
سعر الذهب عيار 22 ذهب
عيار 22 بيع 1,141 شراء 1,151
سعر الذهب عيار  21 اليوم
عيار 21 بيع 1,089 شراء 1,099
سعر الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 933 شراء 942

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سعر الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 726 شراء 733
سعر الذهب عيار  12
عيار 12 بيع 622 شراء 628
سعر اونصة الذهب
الاونصة بيع 38,706 شراء 39,062
سعر الجنيه الذهب
الجنيه الذهب بيع 8,712 شراء 8,792
سعر كيلو الذهب
الكيلو بيع 1,244,571 شراء 1,256,000
 

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر مصنعية الذهب 

وتختلف أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بسبب المفروق المصنعية من محل ذهب لآخر، والتي تختلف باختلاف سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، ويتراوح سعر المصنعية من 20 و 50  جنيهًا للجرام باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

يذكر أن البنك المركزي أبقى سعر الاقتراض لليلة واحدة  12.25% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%، والائتمان والخصم عند 11.75%، و ثبت أسعار الفائدة علي سعر الإيداع  بنسبة 11.25%.

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