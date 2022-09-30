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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أرخص 10 منتزهات بالقاهرة.. فسحة على أد الإيد تبدأ من 5 جنيهات

فسحة على قد الإيد
فسحة على قد الإيد تبدأ من 5 جنيهات

تتمتع مصر المحروسة بعدد كبير من المتنزهات والحدائق العامة ذات الاسعار المنخفضة والتي تكون متاح لجميع المواطنيين، للاستمتاع بالاجواء الخاصه والمميزه بجميع انواع الترفيه، لتكون فسحة على قد الإيد تبدأ من 5 جنيهات.

ويرصد موقع صدي البلد الاخباري، عددا من الحدائق والمتنزهات التي تتمتع بالاسعار المنخفضه لتذاكر الدخول والتي تبداء بـ 5 جنية للفرد.

حديقه الحيوان

تاتي حديقة الحيوان بالجيزه والتي تشمل مساحة 80 فدانًا في مقدمة الأماكن ازدحامًا بالزائريين في جميع المناسبات و الأعياد، لأنها تتمتع بأجواء خاصة ممكن من خلالها الاستمتاع برؤية الحيوانات المختلفة والمساحات الخضراء الشاسعة، وبها ملاهي، وسعر تذكرة دخولها 5 جنيهات.

حديقة الفسطاط

و حديقة الفسطاط، تتميز بالمساحات الخضراء الشاسعه والملاهي، والتي تبلغ 5 جنيهات للفرد فوق 5 سنوات، مع ثبات سعر تذكرة الدخول منذ 9 سنوات حتى الآن.

حديقة سفاري بارك 

حديقة سفاري بارك التي تقع بأرض مطار إمبابة بجوار محور أحمد عرابي الجديد، ويبلغ سعر التذكرة 15 جنيهًا وتفتح أبوابها يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 11 مساءً، وتتميز بأجواء ريفية ساحرة.

حديقة الازهر

حديقة الأزهر تتمتع بمكان مخصص لألعاب الأطفال، ومميزة مزينة بنوافير المياه المختلفة ومساحات خضراء واسعة وجذابة ، كما يمكن الاستمتاع بالحفلات الموسيقية والعروض الفنية التي تستضيفها الحديقة، ومطاعم الحديقة والبحيرات الصناعية.

حديقه الاورمان

وتوجد حديقه الاورمان أمام حديقة الحيوان بالجيزة، وتعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم حيث إنها مقامة على مساحة 28 فدانًا، ويبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات و تضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل والنباتات.

قلعة صلاح الدين

قلعة صلاح الدين تحتوي على عدد كبير من المقاهي، وأسعار التذاكر 30 جنيهًا يوميًا والأطفال 15 جنيهًا وتفتح أبوابها يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً،.

حديقة الحرية

حديقة الحريه تقع في الزمالك بعد ميدان الجزيرة، وتعتبر واحدة من أكثر الأماكن قليلة الشهرة بالقاهرة،وتفتح أبوابها من التاسعة صباحًا، حتى منتصف الليل، وتقام بها العديد من الفعاليات المتنوعة، وسعر تذكرة الدخول يبلغ 10 جنيهات.

الحديقة الدولية

سميت بالحديقة الدولية لأن لكل دولة جزء من الحديقة، بحيث توجد بها أشهر أشجارها وحيواناتها و توجد في شارع عباس العقاد بمدينة نصر، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات.

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حديقة ام كلثوم 

حديقة ام كلثوم يجهلها عدد كبير من المواطنين رغم انها من اجمل الحدائق الموجودة علي النيل، وعنوانها من اتجاه الجيزة فهي بعد كوبري الجامعه بتدخل شمال، في اتجاهك لمدخل استقبال مستشفى القصر العيني القديم، مواعيد العمل : من الـ 9 صباحًا وحتى الـ11 مساءً، ويسمح بدخول المأكولات و المشروبات ، وسعر التذكره  5 جنيه.

الحديقة اليابانية

الحديقة اليابانية حديقة عامة أنشأها المهندس المعماري ذو الفقار باشا على الطراز الآسيوي بعد أن قدمها كهدية للسلطان حسين على مساحة تمتد إلى 12 فدانًا، تأخذك إلى عالم آخر بدولة أخرى بسعر تذكرة دخول 5 جنيهات فقط، ولكنك ستستمتع بالزيارة منذ دخولك بوابة الحديقة، حيث يوجد بها عددًا من تماثيل بوذا المميزة بلونها الأحمر.

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