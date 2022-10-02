قبل ما يشيلوا العداد.. كيفية سداد فاتورة الكهرباء

يبحث عدد كبير من المواطنين مع بداية كل شهر عن كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء، بعد مرور فترة استخدام دامت 30 يوما من الكهرباء، بالدخول في فئات الشرائح المختلفه لاستهلاك الكهرباء, تبدأ الشركة القابضة للكهرباء في تحصيل قيمة فاتورة الكهرباء عن استهلاك الشهر الماضي، وبدأت الشركة القابضة للكهرباء لتحصيل فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر منذ بداية شهر اكتوبر الجاري.

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء

ويقدم موقع صدي البلد الاخباري، خدمة معرفة كيفية سداد فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر، من خلال الدخول الي موقع وزارة الكهرباء، ومعرفة الاستهلاك الشهري للكهرباء وسداد الفاتورة بالطرق المختلفه.



و لكيفية سداد فاتورة الكهرباء، يجب الدخول علي موقع وزارة الكهرباء، واختيار قسم الخدمات، وبعدها البحث علي اختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء، اختيار تحديد المحافظة التابع لها عنوان السكن، إدخال بيانات الاسم ورقم العداد الـ 10 أرقام الخاص بفاتورة الكهرباء، اختيار كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء، انتظار نتيجة الاستعلام عن فاتورة سداد الكهرباء.

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء 2022



ووفرت الشركة القابضة للكهرباء، عدد من المنافذ لأصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية من سداد قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء، وذلك بعد إجراء عملية الاستعلام من خلال المواقع الخاصة لجميع شركات التوزيع بالمحافظات.



كيفية سداد فاتورة الكهرباء من خلال فوري



يتم سداد فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر لأصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية، من خلال منافز ماكينات التحصيل الالكترونية على مستوى المحافظات بمكاتب البريد - ممكن - ضامن - البنك الزراعي - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد، بالإضافة إلى نقاط تحصيل الفواتير عن طريق شركة فوري النتشرة بالشوارع والميادين.



كيفية دفع فواتير الكهرباء من خلال محافظ المحمول



واتاحه الشركة القابضة للكهرباء لأصحاب العدادات، سداد فواتير الاستهلاك من خلال محافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة من علي المتاجر الذكية App Store و Play Store.

دفع فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء



ووفرت الشركة القابضة للكهرباء، طرق تحصيل فاتورة الكهرباء، لأصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر لجميع فواتير شركات التوزيع استعلام و دفع فواتير، باتباع الخطوات التاليه يجب الدخول علي موقع وزارة الكهرباء، واختيار قسم الخدمات، وبعدها البحث علي اختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء، اختيار تحديد المحافظة التابع لها عنوان السكن، إدخال بيانات الاسم ورقم العداد الـ 10 أرقام الخاص بفاتورة الكهرباء، اختيار كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء، انتظار نتيجة الاستعلام عن فاتورة سداد الكهرباء،واختيار طرق السداد المختلفه.

عمل شكوي باستهلاك فاتورة الكهرباء



وفي حالة تقديم شكوي تتعلق باستهلاك فاتورة الكهرباء، يقوم المواطن بتصوير الفاتورة التي يوجد بها مشاكل، ورفعها علي تطبيق الشركة القابضة للكهرباء، والضغط على حمل الفاتورة من هنا لرفعها على التطبيق، إلى جانب تصوير عداد الكهرباء ، ثم ستظهر لك رسالة تفيد بأن الشكوي تم استلامها، وجار العمل على حلها، ويمكن متابعتها من خلال الموقع حتي تظهر النتيجه.