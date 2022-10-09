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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سعر وأوراق استخراج بطاقة الرقم القومي أول مرة

استخراج بطاقة الرقم
استخراج بطاقة الرقم القومي اول مره

‏يبحث عدد كثير من المواطنين عن كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي أول مرة وذلك لتفادي الغرامة والحبس عقوبة عدم استخراج البطاقة الشخصية.

‏ويوفر موقع صدى البلد الإخباري خدمة معرفة كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي أول مرة والتي تتيحها وزارة الداخلية من خلال هيئة الأحوال المدنية التابع لها.

استخراج بطاقة الرقم القومي اول مره

‏وتعد بطاقة الرقم القومي إثبات الهوية المصرية للمواطنين المصريين المقيمين على أرض مصر والتي أصبح من السهل الآن استخرب عليها بعدة أشكال وفي توقيت هات زمنية مختلفة والتي وصلت لن تكون بشكل فوري من خلال المكينة الذكية.

استخراج بطاقة الرقم القومي اول مره

استخراج بطاقة الرقم القومي اول مره 2022

‏واستخراج بطاقة رقم قومي لأول مرة وتتيح للمواطنين من سن الـ 15 عاما ويتم لاستخراج من خلال شراء استمارات بطاقة الرقم القومي من السجل المدني التابع له ومن أيها بال بيانات الشخصية الصحيحة المطابقة وللحالة الشخصية.

 

الاوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي اول مره

‏واستخراج بطاقة الرقم القومي أول مرة تحتاج لعدة اوراق إثبات شخصي ضامن من الدرجة الأولى وعلى سبيل المثال يتم استخراج بطاقة رقم قومي أول مرة للطلاب بإحضار شهادة الميلاد بالرقم الثلاثى مميكنه بالإضافة إلى صورة بطاقة الضامن، والذهاب قلقها المدرسية التابع لها للحصول على خدمة ختم النسر من المدرسة، وفي حالت عدم وجود صفة دراسية يتم إحضار شهادة الميلاد والضمان فقط.

‏واستخراج بطاقة الرقم القومي أول مرة الحاصلين على مؤهل الدراسي يجب إحضار ما يثبت ذلك بالإضافة إلى شهادة ميلاد مما يكره الرقم الثلاثى و وما يثبت المهنة من المكتبات المتخصصة في ذلك بختم استمارة استخراج البطاقة الشخصية.

استخراج بطاقة الرقم القومي اول مره

الاوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي اول مره للسيدات

‏ويتم إحضار و عقد الزواج بالنسبة للسيدات بالإضافة إلى شهادة الميلاد ويثبت المؤهل الدراسي الحاصلين عليه بالإضافة إلى إحضار ضمن ويفضل أن يكون الزوج.

‏استخراج بطاقة الرقم القومي أول مرة بغرض تغيير أو تجديد محل الإقامة يكون بإثبات الإقامة في ذلك المكان من خلال عقد إيجار او عقد ملكية وايصال الخدمات الكهرباء والغاز والتلفون والمياه.

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 تكلفة استخراج بطاقة الرقم القومي 

وارتفعت سعر استمارة اصدار بطاقة الرقم القومي اول مرة، بالاضافه الي غرامة التاخير وتقدر بداية من 50 جنية، واستمارة فئة 45 جنيها تسلم بعد 15 يوما، واستمارة فئة 120 جنيها تسلم بعد 3 يوما، واستمارة فئة 170 جنيها تسلم بعد 24 ساعة.

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