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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يقفز بقوة في التعاملات المسائية.. وهذا سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم .. ارتفعت اسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية، تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنية، و مع ارتفاع طفيف في سعر الذهب عالميا، والذي سجل فيها سعر جرام الذهب عيار 21  بالصاغات المصريه خلال التعاملات المسائية 1127 جنيه للجرام الواحد.

اسعار الذهب في مصر 

وسجلت  أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ارتفاعا، إذ سجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1127 جنيهًا، فيما تراجع 73 جنيها من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21 ، أي فقد منذ هذا اليوم 73جنيها.

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سعر جرام الذهب عيار 21 

ويستعرض موقع صدى البلد الاخباري نشره بتحركات سعر الذهب اليوم، للمهتمين بالاستثمار في قطاع الذهب، أو للمقبلين على الخطوبة والزواج، ولراغبي اقتناء المشغولات الذهبية الراقية باستمرار، والذي وصل سعر جرام الذهب عيار 21 1127 جنيه للجرام الواحد.

سعر جرام الذهب

سعر الذهب عيار 24
1288 جنيه

سعر الذهب عيار 22
1,168 جنيه

سعر الذهب عيار  21
1127 جنيه

سعر الذهب عيار 18
966 جنيه

سعر الذهب عيار 14

753.48 جنيه

سعر الذهب عيار  12
637 جنيه

سعر جرام الذهب

سعر اونصة الذهب
39,630 جنيه

سعر الجنيه الذهب
9016 جنيه

سعر كيلو الذهب
1,274,286 جنيه
 

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سعر مصنعية الذهب 

وتختلف أسعار الذهب اليوم في مصر بسبب المفروق المصنعية من محل صاغة لآخر، والتي تختلف باختلاف سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة.

 ويتراوح سعر المصنعية من 30 و65 جنيهًا للجرام باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب>

يذكر ان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة علي سعر الإيداع  بنسبة 11.25% والاقتراض لليلة واحدة  12.25%  أبقي سعر الائتمان والخصم عند 11.75%، و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%.

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