ازاي اغير باسورد الواي فاي فودافون من الموبيل.. يبحث الكثير من عشاق تصفح الانترنت في مختلف المجالات علي كيفية تغير باسورد الواي فاي فودافون من الموبايل، وذلك للحمايه من مخترقى شبكات الواي فاي wi-fi، والحفاظ على سرعة الإنترنتىومن المهم تغيير كلمة مرور الواي فاي الخاصة بجهاز الراوتر، من وقت لاخر حتى لا تكون فريسة سهله لمخترقين شبكات الواي فاي.

تغيير باسورد الواي فاي من الموبايل

ويحرص موقع صدي البلد الاخباري، علي تقديم خدمة كيفية تغيير كلمة المرور الواي فاي فودافون من الموبيل ، ولكن يجب أن تكون كلمة مرورك قوية حتى لا يمكن تخمينها أو اختراقها بسهولة.

ازاي اغير باسورد الواي فاي فودافون من الموبايل.. من السهل تغير الرقم السري للواي فاي الخاص لشبكة المحمول فودافون عن طريق خطوات سهله وبسيطه.

ازاي اغير باسورد الواي فاي فودافون من الموبايل

1- الاتصال بالانترنت من خلال شبكة الواي اي التي تريد تغيير كلمة السر الخاصة بها.

2- الكتابه في خانه البحث لدي المتصفح http://192.168.1.1

3- أدخل اسم المستخدم والباسورد الافتراضيين للراوتر بكلمه admin

4- انتقل الى قائمة "Basic"، على يسار الصفحة، ثم انقر على خيار "WLAN"

5- ابحث عن WLAN PASSWORD، ثم اكتب الباسورد الجديد

ازاي اغير باسورد الواي فاي فودافون من الموبايل

طرق تغير باسورد الواي فاي فودافون

ازاي اغير باسورد الواي فاي فودافون من الموبايل، وتغير الباسورد الخاص براوتر فودافون من اهم الخطوات الأمنية التي تمنح الحماية و للحفاظ علي استقرار سرعة الانترنت.

وحتي تتمكن من تغير باسورد الواى فاى فودافون تحتاج اولاً الدخول الي http://192.168.1.1 في صفحة اعدادات الراوتر.

سوف يطلب منك اسم المستخدم Username وكلمة السر Password تقوم بكتابة كلمة admin في الخانتين او vodafone في الخانتين علي حسب نوع الروتر .

بعد ادخال البيانات السابقة تضغط علي زر Log In ، وسيتم تسجيل الدخول vodafone مباشرة .

وبعدها يتم الدخول علي اعدادات الواي فاي، والذهاب الي خانه تغير الرقم السرس الخاص بالروتر الفودافون، وبعد الكتابه مرتيين يتم الضغط علي مربع الحفظ، وبعدها سيتم الخروج تلقائيا لكتابه الباسورد الجديد.