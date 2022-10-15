التأهيل لاختبار الآيلتس.. ورشة عمل بهندسة عين شمس.. ٢٩ أكتوبر

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، تحت إشراف الدكتور عمرو شعت، وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، وبالتنظيم مع مكتب التعاون الدولي بالكلية، وبالتعاون مع مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة والمجلس الثقافي البريطاني ،ورشة عمل بعنوان "التأهيل لاختبار الآيلتس"، يوم السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢، من الساعة ١١ صباحا حتى الثالثة عصرا بمقر كلية الهندسة جامعة عين شمس.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر الحسيني، عميد كلية الهندسة.

تأتي ورشة العمل في إطار حرص جامعة عين شمس على تأهيل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للتمثيل الدولي على جميع مستويات التعليم والبحث العلمي وتعزيزا لدور قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة، في تنمية مهارات الطلاب والباحثين، والارتقاء بالمهارات اللغوية والبحثية التي تسمح للخريجين بتمثيل الجامعة في جميع دول العالم.

وتستهدف ورشة العمل طلاب المراحل الجامعية الأولى، وطلاب البرامج الدولية، وطلاب الدراسات العليا، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

يحاضر بورشة العمل كل من سامر فاضل، مدير تطوير الأعمال بالمركز الثقافي البريطاني، وآدم أهل، مدرب وخبير الآيلتس بالمركز الثقافي البريطاني.

وتتضمن شرح المصادر المختلفة، وخدمات الاختبار المقدمة، واستراتيجيات التحضير للامتحان بأجزائه الأربعة، واستعراض أنواع الأسئلة الشائعة في الامتحان.

ويمكن للراغبين في حضور ورشة العمل، التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIMqrfe-qEattP5RtmE7JDgzQFiIQiRPpbyyiEUnnLlUM1RETldLS0dOUzRYMEtGM