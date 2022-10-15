خبير: القاهرة الكبرى سيكون لديها شبكة طرق قادرة على خدمة جميع أفراد الشعب

قال الدكتور مظهر صالح، أستاذ الإنشاءات والكباري بجامعة القاهرة، إن مشروع توسعات الطريق الدائري جاء في سبيل استيعاب حركة المرور المستحدثة، مشيرا إلى أن هذه التوسعات تتمثل فوائدها على المواطن في توفير الوقت وتقليل استخدامه لسيارته الخاصة، بالإضافة إلى تقليل عدد الحوادث وغيرها من المنافع الأخرى.

وأضاف "مظهر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "تن"، أن تطوير منظومة النقل يساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، موضحًا أن وجود منظومة نقل قوية يساهم في نقل المنتجات بسهولة.

وأشار إلى أن صيانة الطرق تتم بطريقة دورية وطبقًا لجدول زمني محدد، لافتًا إلى أن القاهرة الكبرى ستكون مدينة كبيرة لديها شبكة طرق جيدة قادرة على خدمة جميع أفراد الشعب.

