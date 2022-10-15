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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للأمطار.. مسئولو الأجهزة التنفيذية بسوهاج يتفقدون مخر "الكوامل" للتأكد من جاهزيته

مخر السيول بالكوامل
مخر السيول بالكوامل

قام مسئولو الري، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بتفقد مخر السيول بقرية " الكوامل "، للاطمئنان على جاهزية المخر لاستقبال موسم الأمطار، وخلوه من أية تعديات أو عوائق.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء، 

وكان محافظ سوهاج قد أصدر توجيهاته لمسئولي الري بالمحافظة، والوحدات المحلية، وكافة الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة، وتفقد جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة لإزالة أي معوقات أو تعديات، والتأكد من جاهزية تلك المخرات لمواجهة أية أزمات محتملة، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء، وموسم سقوط الأمطار

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محافظ سوهاج فصل الشتاء السيول موسم الأمطار

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