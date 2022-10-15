لخدمة 16 ألف نسمة.. حياة كريمة تواصل جهودها داخل وادى الرديسية بأسوان

قامت وحدة حياة كريمة بالمحافظة بعرض نتائج جهودها على اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والمتعلقة بالمتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز ونسب التنفيذ للمشروعات الجارية داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى " على مستوى مدن ومراكز المحافظة .

وقام أعضاء الوحدة بقيادة المهندس ناجح مصطفى بالمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية داخل قرية وادى الرديسية التابعة لمركز إدفو والتى تخدم 16 ألف نسمة داخل 17 تابع .

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

وتضمنت جولة أعضاء وحدة حياة كريمة التي رافقهم خلالها رئيس قرية وادى الرديسية مصطفى عيسى ومسئولى الشركات والمقاولين تفقد مشروع مجمع الخدمات بالقرية بنسبة تنفيذ 95 %، بجانب متابعة الأعمال الجارية بمشروع المجمع الزراعى بنسبة تنفيذ 87%، وكذا المرور على أعمال إنشاء سور وتطوير المبنى الإدارى بمركز شباب قرية الرئيسية بنسبة تنفيذ ٧٥% ، وتفقد مشروع إنشاء سور وتطوير المبنى الإدارى بمركز شباب الحرية بنسبة تنفيذ 85 % .

كما توجه أعضاء وحدة حياة كريمة لمتابعة مشروع إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بالقرية والتي تم نهوها بنسبة 100 % ، فيما جارى العمل للإنتهاء من نقطة الإسعاف بنسبة تنفيذ 71 % ، بينما جارى إنشاء وحدة تنمية الأسرة للطفولة والأمومة بنسبة تنفيذ ٥٥% ، وهو الذى يتوازى مع إنهاء العمل بمشروع رفع كفاءة وتطوير مدرسة التعليم المجتمعى (الفصل الواحد) بنسبة ١٠٠% ، بالإضافة إلى أنه جارى الإنتهاء من تنفيذ مشروع محطة رفع قرية الرئيسية بنسبة ٨٦% ، كما تم الإنتهاء من مشروع الإحلال الجزئى لمدرسة الرديسية شرق الإعدادية بنسبة ١٠٠% ، وجارى أيضاً تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالقرية من محولات وأعمدة بنسبة تنفيذ 65 % .

المجلس القومى للمرأة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد تابع قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم عدد 21 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ، بالإضافة إلى 4 ندوات لريادة الأعمال داخل قرى مركزى إدفو وكوم أمبو حيث يأتى ذلك ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

من جانبها قالت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة إن جلسات الدوار تم تنظيمها بمشاركة علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية إستهدفت توعية 1050 سيدة ورجل بمدينة إدفو وقرى الكلح غرب والرديسية بحرى والحجز بحري وعمرو بن العاص بمركز إدفو ، بالإضافة إلى مدينة كوم أمبو وقريتى سبيل أبو ناجى وسبيل مكى بمركز كوم أمبو .