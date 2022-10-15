أتحرك بصعوبة.. طبيب بكفر الشيخ مصاب بالتصلب الجانبى الضمورى يستغيث لعلاجه

جدد الدكتور أمجد عادل سري، طبيب من قرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مناشدته للمسئولين لدعمه وتوفير العلاج المناسب له بعد إصابته بمرض التصلب الجانبى الضمورى «ALS».



وقال الطبيب أمجد سري، البالغ من العمر 28 عاماً: “تم تشخيصى من عام بمرض التصلب الجانبى الضمورى (ALS)، وهو مرض نادر جدا وخطير ويسبب الوفاة فى خلال من 3 إلى 5 سنوات، والمصاب به مؤمن زكريا، لاعب كرة القدم المصرى، فهو يصيب الخلية العصبية ويؤدى بالتدريج إلى الشلل فى عضلات الجسم وعضلات التنفس”.

وأضاف: “الآن أتحرك بصعوبة وأعانى من ضعف فى الأطراف الأربعة، وظهرت مؤخراً بادرة أمل، وهو دواء يسمى Relyvrio فى أمريكا وهو الأمل الوحيد للحياة وتم اعتماده بتاريخ 29/9/2022 من هيئة الأغذية والدواء الأمريكية، وتكلفة هذا الدواء فى السنة للمريض الواحد هى 158 ألف دولار أمريكى”.

وأضاف: “إحنا المرضى فى مصر يقدر عددنا بالعشرات وكلهم شباب فى انتظار دعمكم للحملة لتوفير الدواء بمصر لهذا المرض المميت”.

يذكر أن الدكتور أمجد عادل سري، تخرج في كلية طب قصر العيني عام 2019م، وقام بتحضير زمالة باطنة «رعاية حرجة» وتم تعيينه بمستشفى سوهاج العام، وفي شهر نوفمبر عام 2021م، تعرض إلى الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري «ALS».