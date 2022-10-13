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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طب كفر الشيخ تنظم المؤتمر العلمي الأول لقسم الأمراض الصدرية.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظم قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ مؤتمراً علمياً، اليوم، الخميس، في أحد الفنادق بمدينة 6 أكتوبر، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بإشراف الدكتور طه محمد إسماعيل، عميد كلية الطب.

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شارك في فعاليات المؤتمر، نخبة من أساتذة طب الأمراض الصدرية ورؤساء الأقسام من جامعات «بنها- القاهرة- المنوفية- المنصورة- طنطا- الزقازيق- بني سويف» وأطباء الصدر بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور هاني حسين أستاذ أمراض الصدر بكلية طب كفرالشيخ، والرئيس الفخري للمؤتمر الدكتور محمد حنتيرة أستاذ أمراض الصدر وعميد كلية طب جامعة طنطا.

جاء ذلك بحضور الدكتور نهلة نصير وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور عماد صدقة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل الفقي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

يأتي ذلك في إطار تفعيل دور الجامعة في بناء مجتمع صحي يواكب أعلى درجات التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة.

في بداية انطلاق المؤتمر، رحب الدكتور عبدالرازق دسوقي، بالمشاركين، متمنياً أن يعود المؤتمر بالنفع على الجامعة والقطاع الطبي بشكل عام، من خلال التعرف على كل جديد ومثمر وتبادل الخبرات العلمية بين الجامعات المختلفة، والتثقيف الصحي لجميع فئات المجتمع حول التميز في الممارسات الطبية الآمنة، والتقنيات الحديثة في الكشف المبكر والعلاج، والبحث العلمي وتطوراته في المجالات المختلفة التي تواكب مجريات الخدمة الطبية المتطورة.

ووجه رئيس الجامعة، التحية للمشاركين بالمؤتمر، كما وجه الشكر لإدارة كلية الطب المنظمين للمؤتمر، معربًا عن أمله أن يصل المؤتمر بنتائج وتوصيات مهمة تحقق الهدف من إقامته في ربط التجارب البحثية بالواقع وتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد في مجال التحديات المعاصرة للرعاية الطبية لتقديم رعاية صحية تلبى احتياجات كافة مستويات المؤسسات الصحية المحلية والإقليمية.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المؤتمر شارك فيه نخبة من أساتذة طب الأمراض الصدرية ورؤساء الأقسام من عدد من الجامعات، لتبادل الخبرات ونتائج الأبحاث في علوم الأمراض الصدرية، وتطوير أساليب البحث العملي، مؤكدًا أنّ تبادل الخبرات يُمثل واحدًا من الركائز الأساسية المهمة لمنظومة الرعاية الصحية والطبية المتكاملة التي تحرص جامعة كفرالشيخ على تحقيقها.

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