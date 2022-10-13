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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تصنيف التايمز: كفر الشيخ ضمن أفضل 500 جامعة عالميا والثانية محليا

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ظهور الجامعة في المركز 501-600 في تصنيف التايمز البريطاني "THE World University Rankings والذي يصدر سنوياً.
 

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وصرح "دسوقي"، بأن جامعة كفر الشيخ ظهرت ضمن أفضل 600 جامعة عالمياً محافظة على نفس المركز للعام الثاني على التوالي في ظل التنافس الشديد بين الجامعات العالمية، بذلك ساهمت جامعة كفر الشيخ مع الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيف في أن تكون الجامعات المصرية من أسرع مؤسسات التعليم العالي صعودًا على مستوى العالم وذلك وفقا تقرير تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي لعام 2023. 
 كما حققت جامعة كفر الشيخ المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية 26 المدرجة في هذا التصنيف، وهو ما يعد إنجازاً لإدارة وأسرة الجامعة. 
 وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف يعد واحدًا من أفضل التصنيفات العالمية ويعتمد في تقييم أفضل الجامعات العالمية على 5 مجالات رئيسية هي: التدريس "بيئة التعلم" (30%)، والبحث العلمي"حجم أو معدل إنتاجية الأبحاث، دخل الأبحاث، السمعة" (30%)، والاستشهادات المرجعية "تأثير البحث" (30%)، المكانة "السمعة" الدولية "الطلبة الدوليين، الأساتذة الدوليين، التعاون الدولى" (7.5%)، والتطبيق في الصناعة"الدخل من الصناعة" ، "نقل المعرفة" (2.5%)، وذلك من خلال 13 مؤشر أداء مرتبطاً بالتدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية.
 وأكد أن أن التقدم الذي أحرزته جامعة كفرالشيخ في التصنيفات العالمية يرجع لاتخاذ إدارة الجامعة للعديد من الإجراءات التصحيحية الخاصة بهذا الشأن مثل  سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، زيادة التعاون العلمي مع الصناعة لتقديم الحلول المُبتكرة، بالإضافة إلى التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة وجودة الأبحاث المشتركة ما أعطى الفرصة للنشر في مجلات عالية التأثير والتي أدت إلى تسجيل عدد كبير من الاستشهادات.
 كما صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
 وأرجع رئيس جامعة كفر الشيخ، أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات العالمية لاتخاذ إدارة الجامعة للعديد من الإجراءات التصحيحية الخاصة بهذا الشأن ، ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على التصنيف.

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