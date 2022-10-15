صحف السعودية: ولي العهد يؤكد للرئيس الأوكراني استعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة .. عباس أبلغ بوتين بأنه لا يثق في أمريكا.. ووثائق تكشف تسميم الإسرائيليين لآبار الفلسطينيين في حرب 48

-السلطات المصرية تحقق في مقتل موظفة داخل مقر عملها

-بايدن: نقف إلى جانب النساء الشجاعات المحتجات في إيران

- الرئيس الفلسطيني أكد اطمئنانه لموقف روسيا

-الجوازات السعودية : لا غرامات مالية في حال انتهاء صلاحية جواز السفر

-17 مليار ريال سنوياً وفورات مالية من التحول الرقمي في الداخلية



تناولت الصحف السعودية عددًا من الموضوعات المحلية والدولية، جاء على رأسها الدعم الذي أعلنت عنه المملكة لصالح أوكرانيا، لتجاوز تبعات الحرب التي تمر بشهرها العاشر، وسط عدم وجود حل ينهي الحرب.

قالت صحيفة الشرق الأوسط، أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأكد ولي العهد للرئيس الأوكراني خلال الاتصال، موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، أن تصويت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، نابع من دعمها للالتزام بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتأكيدها على احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية.

من جهته عبر الرئيس الأوكرانى عن تهنئته لولي العهد على تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، كما عبر عن شكره وامتنانه لتصويت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن شكره وتقديره لولي العهد على قرار القيادة السعودية بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار والتي ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين الأوكرانيين في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، وأكد زيلينسكي أن هذه المساعدات الإنسانية دليل على ما يوليه ولي العهد من حرص للإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية، مشيراً إلى أن الشعب الأوكراني لن ينسى هذه المواقف الإنسانية النبيلة التي تثبت صداقة المملكة العربية السعودية لأوكرانيا.

يذكر أن وساطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الأزمة الروسية الأوكرانية، أدت إلى إفراج روسيا عن 10 أسرى من المغرب وأميركا وبريطانيا والسويد وكرواتيا، وذلك نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

ذكر الصحيفة، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن،أمس أنه «مندهش» إزاء الاحتجاجات الجماعية في إيران التي تشهد أكبر موجة تظاهرات منذ سنوات في أعقاب وفاة شابة اثر توقيفها لدى شرطة الأخلاق.

وقال بايدن خلال كلمة في إحدى كليات مدينة إرفاين في كاليفورنيا: «أريدكم أن تعلموا أننا نقف الى جانب المواطنين، ونساء إيران الشجاعات»، مضيفاً «أدهشني ما أيقظته (الاحتجاجات) في إيران. أيقظت شيئا لا أعتقد أنه سيتم إسكاته لوقت طويل، وطويل جدا».

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط، أكدت مصادر فلسطينية عليمة يوم أمس الجمعة، أن الرئيس محمود عباس، أعرب أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي التقاه يوم الخميس، على هامش قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا «سيكا» المنعقدة في كازاخستان، بأنه لا يثق في القيادة الأميركية.

وقال عباس، وفق تلك المصادر، إن «الولايات المتحدة تتخذ موقفاً متحيزاً بشكل صارخ مع إسرائيل ولا توجد لدينا ثقة بقدرتها على الوساطة لحل الصراع مع إسرائيل».

وجدد عباس دعمه للجنة الرباعية الدولية، التي تضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقال: «لا يمكن ترك زمام الأمور للولايات المتحدة لتتصرف بمفردها».. وبالمقابل، أكد عباس ثقته في روسيا وقائدها

وأوردت الصحيفة كذلك عن فلسطين، كُشف النقاب عن عدة وثائق في أرشيف الجيش الإسرائيلي تبين أنه استخدم الأسلحة الكيماوية والبيولوجية خلال حرب 1948، شملت تسميم آبار المياه في عدة بلدات فلسطينية. واتضح أن القادة الإسرائيليين السياسيين والعسكريين وبعض العلماء كانوا شركاء في القرار، وخططوا حتى لتسميم المياه في القاهرة وبيروت، ولكنهم تراجعوا واكتفوا بتسميم الآبار في فلسطين.

أخيرًا من القاهرة، قالت صحيفة الشرق الأوسط، تكثف سلطات التحقيق، ممثلةً في الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من جهودها لضبط متهم قام بذبح موظفة داخل مقر عملها بإحدى الشركات الخاصة بمنطقة حدائق القبة غرب القاهرة.

وعلى مدار الساعات الماضية شغلت الجريمة الشارع المصري ووسائل الإعلام المحلية، والتي أطلقت عليها واقعة «شهيدة الشرف».

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي أجهزة الأمن بالقاهرة إخطاراً من قسم شرطة حدائق القبة بتلقيهم بلاغاً بالعثور على جثة فتاة مقتولة داخل شركة مقاولات، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة «فاطمة»، 32 عاماً، مصابة بجرح بالرقبة وعدة طعنات متفرقة بجسدها، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



قالت صحيفة عكاظ، أعلنت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، أنه يحق للمواطنين والمواطنات الحصول على جواز سفر متى شاؤوا، كاشفة أن انتهاء سريان صلاحية جواز السفر لا تترتب عليه أي غرامات مالية.

وأكدت أنه يمكن تجديد جواز السفر لأحد أفراد الأسرة لمن هم أقل من 21 عاما فقط، بينما يستطيع المستخدم تنفيذ الخدمة من خلال حسابه في منصة «أبشر» في حال تجاوز عمره 21 عاما، وتبلغ رسوم التجديد 300 ريال لخمس سنوات، و600 ريال لمدة 10 سنوات، علماً أن التجديد لمدة 10 سنوات تكون لمن أتم 21 عاماً.



وذكرت الصحيفة، إنه قد أسهم التحول الرقمي في وزارة الداخلية السعودية، في تحقيق أثر مباشر في جوانب مختلفة، ففي الأثر المالي، تجاوزت الوفورات المالية 17 مليار ريال سنوياً، وفي الجانب الأمني أسهم التحول الرقمي في الحد من عمليات التزوير والتلاعب في توثيق العقود.

وفي الجانب الاجتماعي، أسهم التحول الرقمي في توفير الجهد والوقت على المستفيدين، وبيئياً حافظت على 559 مليون ورقة تعادل المحافظة على 35 ألف شجرة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 500 مليون كيلوغرام خلال المدة من 2018 إلى 2020، وكذلك توفير كمية المياه المستخدمة في صناعة الورق بما يعادل أكثر من 5.1 ترليون جالون خلال المدة نفسها.

دوليًا، أكدت عكاظ على أهمية الدعم السعودي للسلام في العالم ومن ذلك الأزمة والحرب الأوكرانية، معتبرة مكالمة ولي العهد تأكيدًا على ذلك.

وقالت كذلك صحيفة الرياض، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أجرى اتصالاً هاتفياً أمس، بالرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا.

وعبر الرئيس الأوكراني في بداية الاتصال عن تهنئته لولي العهد على تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، كما عبر عن شكره وامتنانه لتصويت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جانبه أكد ولي العهد أن تصويت المملكة لصالح القرار نابع من دعمها للالتزام بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتأكيدها على احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية.

كما عبر الرئيس الأوكراني عن شكره وتقديره لاستعداد سموه الاستمرار في جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة.