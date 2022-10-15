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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تستعد لإطلاق القافلة التنموية السابعة لحلايب وشلاتين وأبو رماد

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

بدأ فريق جامعة عين شمس بمحافظة البحر الأحمر، استعداداته تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، وبالتعاون المنطقة الجنوبية العسكرية ، لتجهيز أعمال القافلة التنموية الشاملة لمدن حلايب والشلاتين وأبو رماد.

ويرأس القافلة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث والدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور أسامه منصور القائم بعمل عميد كلية الطب.

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وتنطلق القافلة تحت إشراف عام الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق يوسف نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس و إشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وتسلمت القافلة المواد الغذائية المقرر توزيعها على المترددين من الأهالي على مقر القافلة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وكذلك تجهيز مقر القافلة بمستشفى شلاتين المركزي و تجهيز صيدلية القافلة وتزويدها بكافة الأدوية المقرر صرفها مجاناً .

كما بدأ فريق جامعة عين شمس في نشر الإعلانات داخل المدن للتعريف بتواجد القافلة والخدمات المقدمة للمواطنين .

وتنطلق فعاليات القافلة في الفترة من ١٦ إلى ٢٠ من أكتوبر الجاري ، وتشمل تقديم الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني بعيادات العظام ، القلب، الصدر، الباطنة، المناظير، المسالك البولية، الأطفال،  الجراحة العامة، الأسنان،  الرمد، المخ والأعصاب،  الأنف والأذن والحنجرة بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وصرف الأدوية مجاناً من خلال صيدلية القافلة.

كما تشمل القافلة إجراء العمليات الجراحية الصغرى التى لا تحتاج إلى متابعة بمستشفى الشلاتين المركزى، مع تحويل الحالات المرضية التى تحتاج إلى عمليات كبرى إلى مستشفيات جامعة عين شمس.

و تشمل الفعاليات صرف مواد غذائية مجاناً وكذلك عدد من حملات التوعية المختلفة للأهالي البلد تقام في قصور الثقافة ومراكز الشباب و المدارس ، بالإضافة إلى محور محو الأمية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار " فرع الشلاتين ". 

يذكر أن هذه القافلة تعد السابعة التي تطلقها جامعة عين شمس لخدمة أهالي مدن حلايب والشلاتين وأبو رماد،  ضمن سلسلة القوافل التنموية الشاملة التي تنظمها الجامعة لمحافظات الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،و تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

جامعة عين شمس أعمال القافلة التنموية الشاملة حلايب والشلاتين حياة كريمة تعليم الكبار Jobs Education

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