العراق.. الكاظمي يوافق علي إعفاء وزير المالية من منصبه

وافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على طلب وزير المالية وكالة إحسان عبد الجبار بإعفائه من المنصب وتكليف وزيرة الدولة هيام نعمت بمهام وزارة المالية بالوكالة لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى القيادي السياسي عمار الحكيم حيث ناقشا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وملف تشكيل الحكومة القادمة،.

وقال الحكيم في تصريحات صحفية : باركنا للجميع نجاح مجلس النواب في إنتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف : أشدنا بالدور الذي لعبته حكومة الكاظمي في تهدئة الأوضاع وإخراج العراق من منعطفات صعبة ودورها في تجسير العلاقة بين العراق ودول الجوار والعالم .

وتابع الحكيم : بيّنا أن من سمات النظام السياسي في العراق هو التداول السلمي للسلطة و إنتقال المسؤولية من فريق لآخر، فيما دعونا إلى الإفادة من خبرات وتجارب الوزراء في الحكومات السابقة في تحديد الأولويات وصياغة المعادلة الخدمية وتوفير فرص العمل.