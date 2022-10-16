اليوم.. جامعة عين شمس تطلق القافلة التنموية السابعة لحلايب وشلاتين وأبو رماد

تطلق جامعة عين شمس القافلة التنموية السابعة لحلايب وشلاتين وأبو رماد من اليوم ١٦ وحتي يوم ٢٠ أكتوبر الجاري، بمحافظة البحر الأحمر، استعداداته تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، وبالتعاون المنطقة الجنوبية العسكرية ، لتجهيز أعمال القافلة التنموية الشاملة لمدن حلايب والشلاتين وأبو رماد.

ويرأس القافلة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث والدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور أسامه منصور القائم بعمل عميد كلية الطب.

وتشمل تقديم الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني بعيادات العظام ، القلب، الصدر، الباطنة، المناظير، المسالك البولية، الأطفال، الجراحة العامة، الأسنان، الرمد، المخ والأعصاب، الأنف والأذن والحنجرة بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وصرف الأدوية مجاناً من خلال صيدلية القافلة.

وتنطلق القافلة تحت إشراف عام الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق يوسف نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس و إشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وتسلمت القافلة المواد الغذائية المقرر توزيعها على المترددين من الأهالي على مقر القافلة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وكذلك تجهيز مقر القافلة بمستشفى شلاتين المركزي و تجهيز صيدلية القافلة وتزويدها بكافة الأدوية المقرر صرفها مجاناً .

كما بدأ فريق جامعة عين شمس في نشر الإعلانات داخل المدن للتعريف بتواجد القافلة والخدمات المقدمة للمواطنين .

كما تشمل القافلة إجراء العمليات الجراحية الصغرى التى لا تحتاج إلى متابعة بمستشفى الشلاتين المركزى، مع تحويل الحالات المرضية التى تحتاج إلى عمليات كبرى إلى مستشفيات جامعة عين شمس.

و تشمل الفعاليات صرف مواد غذائية مجاناً وكذلك عدد من حملات التوعية المختلفة للأهالي البلد تقام في قصور الثقافة ومراكز الشباب و المدارس ، بالإضافة إلى محور محو الأمية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار " فرع الشلاتين ".

وهذه القافلة تعد السابعة التي تطلقها جامعة عين شمس لخدمة أهالي مدن حلايب والشلاتين وأبو رماد، ضمن سلسلة القوافل التنموية الشاملة التي تنظمها الجامعة لمحافظات الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،و تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وكان قد افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان "إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول وانعكاسه علي مصر والدول النامية الأخري في المنطقة" المنظمة من كلية الحقوق بالجامعة بالتعاون مع لجنة القانون التجاري الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (UNCITRAL).

أشاد رئيس الجامعة في كلمته بالجهود المبذولة من كلية حقوق لتنظيم الورشة، مشيرًا الي أهمية التعاون بين جامعة عين شمس وبين لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري.

وانتقلت الكلمة الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق الذي عبر عن سعادته بكون كلية الحقوق جامعة عين شمس هي أول جامعة إفريقية تتفتتح المبادرة المنظمة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL Africa Days)، إضافة لكون كلية الحقوق الكلية المصرية الوحيدة المشاركة في هذه المبادرة، والكلية العربية الوحيدة التي تنظم فعاليتين مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، حيث ستشارك اللجنة مع كلية الحقوق في تنظيم مؤتمرها الدولي المنعقد في ٥ و٦ نوفمبر حول التنمية المستدامة.