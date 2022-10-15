غدًا.. وزير الاتصالات يشارك بالموسم الثقافي لجامعة عين شمس

ينظم قطاعا شئون خدمة المجتمع وتنميئة البيئة وشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس ندوة بعنوان "مصر الرقمية ... التحول إلى مجتمع رقمي متكامل" وذلك ضمن فاعليات "الموسم الثقافى والفنى للجامعة" بمشاركه الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة غادة فاروق قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف كلا من سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ريهام العطيفى القائم بتيسير أعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وذلك تحت تنظيم طلابى إتحاد طلاب الجامعة وأسرة من أجل مصر المركزية ، و بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ،وذلك غدا الأحد، بمدرج المحلاوى بكلية الطب في تمام الساعة ١٢ ظهراً .





وتأتى الندوة في إطار الموسم الثقافى للجامعة والذى يتضمن عدة ندوات ثقافية وفنية للرموز الوطنية فى مختلف المجالات ، تهدف إلى رفع وتنمية الوعى الثقافي والإجتماعي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة ،وإعداد جيل قادر على تحمل المسئولية بأبرز مستهدفات استراتيجيه مصر الرقمية ودور الشباب فى بلوغ التقدم التكنولوجى ورفع الوعي بأهمية التحول الرقمي وتعزيز الثقافة الرقمية حيث يعتبر جيل الشباب بمثابة العمود الفقرى لإقتصاديات المستقبل وهم الأكثر إهتماما بالحلول الرقمية .

وتتضمن الندوة ثلاثة محاور رئيسية يدور المحور الأول حول تحقيق التحول الرقمى من خلال التعاون بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة قطاعات الدولة لتقديم خدمات حكومية رقمية للمواطن المصرى بطريقة ميسرة ، أما المحور الثانى يتطرق إلى إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية لتقديم خدمات اتصالات وانترنت على مستوى متميز من الكفاءة والثبات والاستقرار، ويأتى المحور الثالث حول بناء القدرات الرقمية ودعم الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال بهدف خلق فرص عمل متميزة فى مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال الندوة سيقوم المهندس عمرو طلعت وزير الإتصالات بفتح باب الحوار مع الحضور حول استراتيجية مصر الرقمية والتى يمكن الاطلاع عليها من الرابط التالى

https://mcit.gov.eg/ar/Digital_Egypt

و برامج ومبادرات بناء القدرات الرقمية

https://mcit.gov.eg/ar/Human_Capacity/MCIT

وسيجيب الحوار على عدة تساؤلات أبرزها

ماهى خطة الدولة لتحقيق التحول الرقمى؟

وكيف يمكن رفع الوعى المجتمعى بأهمية تحقيق التحول الرقمى؟ و ما دور الشباب فى بناء مصر الرقمية؟

ماهى أبرز المشروعات التى يتم تنفيذها لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتوطين صناعة الإلكترونيات؟

كيف تساعد التكنولوجيا الرقمية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟

ما هى أبرز المبادرات التى أطقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية للشباب ومساعدتهم فى الحصول على فرص عمل متميزة؟

ما هى جهود الدولة لتحسين خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطنين؟

ما هى خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز الدور الإقليمى لمصر والاستفادة من التكنولوجيات كأحد مقومات القوى الناعمة؟

والجدير بالذكر كرم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، منتخب الفنون الشعبية لجامعة عين شمس الحاصل على المركز الثالث في مسابقة القائد المبدع بمعهد إعداد القادة بحلوان والتي أقيمت خلال شهر سبتمبر الماضي.

كما كرم الطلاب الحاصلين على جوائز فردية في المسابقة ذاتها، وهم الطالب محمد أحمد من كلية التجارة الفائز بالمركز الأول والطالب أحمد علاء من كلية التجارة الفائز بالمركز الثالث و الطالبة سهيلة محمد عامر من كلية الآداب والفائزة بالمركز الثاني والطالبة رودينا مدحت محمود من كلية الحقوق الحاصلة على المركز الثالث، حيث أهداهم شهادات التقدير وقرر صرف مكافآت مالية تشجيعاً لهم.