أخبار التعليم| خطوات الدفع الإلكتروني لـ طلاب كلية التمريض جامعة عين شمس...الجامعة البريطانية تقيم ماراثون من أجل المناخ

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

خطوات الدفع الإلكتروني لـ طلاب كلية التمريض جامعة عين شمس

طبقت كلية التمريض جامعة عين شمس، عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية إلكترونيا للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات إلكترونية أو عبر التحويلات البنكية، منعا للتكدس داخل الجامعة وحرصا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا بالإضافة إلى حجب نتائج الامتحانات لغير المسددين للمصروفات الدراسية .

كلية الدراسات الافريقية بجامعة القاهرة تعقد امتحان تكميلي للالتحاق ببرنامج الدبلوم التخصصي

أعلنت كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ، عن عقد امتحان تكميلي للالتحاق ببرنامج الدبلوم التخصصي .

تنسيق الجامعات الخاصة 2022 .. عدد كبير من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية لم يحالفها الحظ وتلتحق بإحدى الجامعات الحكومية لذلك قرر مجلس الجامعات الخاصة استمرار أعمال تنسيق الجامعات الخاصة حتى يوم 14 أكتوبر الجاري.

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات والمهارات و يتم ذلك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

تنظم جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك ورشة عمل بعنوان "حلول علمية للمحافظة على البيئة"، وذلك برعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية.

اعلنت الجامعة البريطانية في مصر برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، عن اقامة فعاليات ماراثون من أجل المناخ، تحت عنوان "Run for the clima، وذلك اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، في تمام الساعة الـ 7صباحًا، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسفارة البريطانية، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و "Cairo Runners".