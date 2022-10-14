عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| خطوات الدفع الإلكتروني لـ طلاب كلية التمريض جامعة عين شمس...الجامعة البريطانية تقيم ماراثون من أجل المناخ

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

خطوات الدفع الإلكتروني لـ طلاب كلية التمريض جامعة عين شمس

طبقت كلية التمريض جامعة عين شمس، عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية إلكترونيا  للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات إلكترونية أو عبر التحويلات البنكية، منعا للتكدس داخل الجامعة وحرصا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا بالإضافة إلى حجب نتائج الامتحانات لغير المسددين للمصروفات الدراسية .

 

كلية الدراسات الافريقية بجامعة القاهرة تعقد امتحان تكميلي للالتحاق ببرنامج الدبلوم التخصصي

أعلنت كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ، عن عقد امتحان تكميلي للالتحاق ببرنامج الدبلوم التخصصي .

 

آخر فرصة للتقدم للجامعات الخاصة في تنسيق ٢٠٢٢

تنسيق الجامعات الخاصة 2022 .. عدد كبير من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية لم يحالفها الحظ وتلتحق بإحدى الجامعات الحكومية لذلك قرر مجلس الجامعات الخاصة استمرار أعمال تنسيق الجامعات الخاصة حتى يوم 14 أكتوبر الجاري.

 

الأحد .. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن بنك المعرفة المصري ومعايير البحث العلمي

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات والمهارات و يتم ذلك  بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم ورشة عمل للمحافظة على البيئة.. الثلاثاء

تنظم جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك ورشة عمل بعنوان "حلول علمية للمحافظة على البيئة"، وذلك برعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية.

 

الجامعة البريطانية تقيم ماراثون من أجل المناخ.. اليوم

اعلنت الجامعة البريطانية في مصر برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، عن اقامة فعاليات ماراثون  من أجل المناخ، تحت عنوان "Run for the clima، وذلك اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، في تمام الساعة الـ 7صباحًا، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسفارة البريطانية،  وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و  "Cairo Runners".

 

 

اخبار التعليم طلاب كلية التمريض جامعة عين شمس موجزا لأحدث أخبار التعليم كلية الدراسات الافريقية بجامعة القاهرة تنسيق تنسيق الجامعات الخاصة 2022 جامعة حلوان جامعة الدلتا التكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والد صاحب تريند «انتش واجري» يبكي على الهواء: ابني مريض نفسي

فيريرا معجب به.. الزمالك يستهدف التعاقد مع "موهبة الأهلي"

شاملة الإقامة 5 ليال في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

مدحت شلبي يعلن تطورات أزمة كهربا مع الزمالك وموقف اللاعب

الفرح تحول لجنازة.. القصة الكاملة لوفاة سيدة ليلة زفاف ابنتها بسوهاج

الذهب يقفز في بداية تعاملات اليوم الجمعة 14 - 10 - 2022

بث مباشر .. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا (0-0) في الدوري الأوروبي

أخبار الرياضة .. أول تعليق من كهربا على أزمته .. بشرى سارة لجماهير الأهلي بشان أسعار التذاكر

ترشيحاتنا

بـ 23 دولة.. السعودية تفصل 124 حالة توأم سيامي على مستوى العالم

نائب: نحتاج تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل

فضائل الصلاة على النبي.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

بعد دعوى فتاة مسلمة.. محكمة العدل الأوروبية تقرر حظر الحجاب بمقر العمل

رغم العقوبات الأمريكية.. باسيل يكشف دوره في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

تراجع اليورو وإرتفاع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون لافت.. زينة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

نجيب محفوظ.. صديق وفي لم يتأخر عن الحرافيش يوم فوزه بنوبل| نوادر

شاملة الإقامة 5 ليال في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

رقم صادم لسعر فستان أنغام في أحدث صورها .. شاهد

فيديو

تغريدة إنستجرام تكشف السر.. لماذا قرر يوري مرقدي اعتزال الغناء| فيديوجراف

"مجرد دعاية انتخابية".. الخارجية السعودية تقلل من أهمية الاتهامات الأمريكية "فيديوجراف"

بـ 50 جنيهًا.. تفاصيل مقترح باشتراك سنوي لمشاهدة الدوري المصري- فيديو

قائد القوات الجوية: قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية الخطوط الحمراء التي رسمتها مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ